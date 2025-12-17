Έπινε ενεργειακά ποτά καθημερινά. Το σύμπτωμα που αποκάλυψε σοβαρό κίνδυνο για εγκέφαλο και καρδιά

Για εκατομμύρια ανθρώπους, τα ενεργειακά ποτά αποτελούν μια καθημερινή «ένεση» τόνωσης. Στην περίπτωση όμως ενός 50χρονου άνδρα, αυτή η συνήθεια αποδείχθηκε καθοριστική για μια επικίνδυνη ιατρική εξέλιξη, φωτίζοντας εκ νέου τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να κρύβει η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό BMJ Case Reports από γιατρούς των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Νότιγχαμ, αφορά έναν άνδρα χωρίς γνωστό ιστορικό σοβαρών παθήσεων, ο οποίος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από αιφνίδια νευρολογικά συμπτώματα.

Ο ασθενής παρουσίασε ξαφνική αδυναμία στην αριστερή πλευρά του σώματος, μούδιασμα και δυσκολία στον συντονισμό των κινήσεων, με ασταθές βάδισμα. Οι εξετάσεις με μαγνητική τομογραφία έδειξαν ότι είχε υποστεί ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο στον θάλαμο, μια περιοχή του εγκεφάλου κρίσιμη για τη μετάδοση νευρικών σημάτων.

Κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, η αρτηριακή του πίεση ήταν σημαντικά αυξημένη. Παρότι στη διάρκεια της νοσηλείας μειώθηκε, παρουσίασε εκ νέου άνοδο μετά το εξιτήριο, ακόμη και ενώ λάμβανε πέντε διαφορετικά αντιυπερτασικά φάρμακα. Το στοιχείο που αρχικά δεν είχε αξιολογηθεί ήταν η κατανάλωση καφεΐνης.

Όπως αποκάλυψε αργότερα ο ίδιος, έπινε καθημερινά έως και οκτώ κουτάκια ενεργειακού ποτού, με το καθένα να περιέχει περίπου 160 mg καφεΐνης. Πρόκειται για ποσότητα που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια που θεωρούνται ασφαλή για τον οργανισμό σε καθημερινή βάση.

Η καθοριστική αλλαγή ήρθε όταν διέκοψε πλήρως την κατανάλωση καφεΐνης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η αρτηριακή του πίεση επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που επέτρεψε τη σταδιακή διακοπή των φαρμάκων για την υπέρταση.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι η περίπτωση αυτή ενισχύει τις ανησυχίες γύρω από τα ενεργειακά ποτά και τη σχέση τους με καρδιαγγειακά και νευρολογικά επεισόδια, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες. Η καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και, σε ακραίες περιπτώσεις, να λειτουργήσει ως παράγοντας κινδύνου για εγκεφαλικό.

Το περιστατικό λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι προϊόντα που θεωρούνται «αθώα» στην καθημερινότητα μπορεί να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους, ειδικά όταν η κατανάλωσή τους ξεφεύγει από το μέτρο.

