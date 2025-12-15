Πόση βιταμίνη C μας δίνουν τα μανταρίνια και πόσα πρέπει να τρώμε

Μικρά, αρωματικά και πανεύκολα στο καθάρισμα, τα μανταρίνια –και ειδικά οι κλημεντίνες– είναι από τα πιο αγαπημένα φρούτα του χειμώνα. Τα τρώμε στο χέρι, τα βάζουμε στην τσάντα, τα προτείνουμε στα παιδιά και τα συνδέουμε αυτόματα με ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Το ερώτημα όμως είναι απλό: πόσα μανταρίνια χρειάζονται πραγματικά για να πάρουμε αρκετή βιταμίνη C;

Η απάντηση δεν κρύβει εκπλήξεις, αλλά έχει σημασία το μέτρο.

Η διατροφική τους αξία με αριθμούς

Σύμφωνα με ειδικούς στη διατροφή, μία κλημεντίνη μπορεί να καλύψει έως και το 40% των ημερήσιων αναγκών ενός ενήλικα σε βιταμίνη C. Παράλληλα, έχει χαμηλές θερμίδες, υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και προσφέρει φυτικές ίνες που βοηθούν την πέψη και τη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα.

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τον οργανισμό, καθώς:

- ενισχύει το ανοσοποιητικό,

- συμβάλλει στην υγεία του δέρματος,

- βοηθά στην προστασία των κυττάρων,

- δεν παράγεται από το σώμα και πρέπει να λαμβάνεται μέσω της διατροφής.

Ποια είναι η ιδανική ποσότητα;

Οι διατροφολόγοι συμφωνούν πως δύο έως τρεις κλημεντίνες την ημέρα είναι μια ιδανική ποσότητα, ειδικά όταν αποτελούν βασική πηγή βιταμίνης C στο καθημερινό διαιτολόγιο. Με αυτή τη μερίδα, καλύπτονται οι ανάγκες χωρίς να επιβαρύνεται το πεπτικό σύστημα.

Με απλά λόγια:

Δεν χρειάζεται υπερβολή για να υπάρχει όφελος.

Τι γίνεται αν το παρακάνουμε;

Παρότι πρόκειται για υγιεινό φρούτο, η υπερκατανάλωση δεν είναι αθώα. Η κατανάλωση πάνω από τέσσερις κλημεντίνες την ημέρα μπορεί να προκαλέσει:

- φούσκωμα ή δυσφορία λόγω φυτικών ινών,

- αύξηση θερμίδων μέσα στη μέρα,

- ερεθισμό στο στομάχι,

φθορά στο σμάλτο των δοντιών εξαιτίας της οξύτητας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αν καταναλώνονται συνεχώς μέσα στη μέρα ή χωρίς να μεσολαβεί πλύσιμο δοντιών.

Το συμπέρασμα

Τα μανταρίνια είναι ιδανικός σύμμαχος υγείας, αρκεί να καταναλώνονται με μέτρο. Δύο έως τρεις την ημέρα αρκούν για να προσφέρουν βιταμίνη C, ενυδάτωση και ενέργεια, χωρίς δυσάρεστες παρενέργειες.

Μερικές φορές, η σωστή ποσότητα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά – όχι η περισσότερη.

Διαβάστε ακόμα: Μάτι που τρέμει: Τι σημαίνει το «φτερούγισμα» του βλεφάρου και πώς αντιμετωπίζεται