Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τις πατάτες ακόμη κι αν τις ξεφλουδίζεις

Η πατάτα είναι από τα πιο βασικά τρόφιμα της κουζίνας μας και καταναλώνεται με δεκάδες τρόπους: βραστή, τηγανητή, ψητή ή στον φούρνο. Κι όμως, ένα κρίσιμο βήμα πριν το μαγείρεμα συχνά παραλείπεται ή υποτιμάται: το σωστό πλύσιμο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πατάτες πρέπει πάντα να πλένονται σχολαστικά, ακόμη κι αν πρόκειται να ξεφλουδιστούν. Και ο λόγος δεν είναι μόνο το χώμα.

Τι κρύβεται στη φλούδα της πατάτας

Οι πατάτες αναπτύσσονται για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι στην επιφάνειά τους μπορεί να υπάρχουν:

χώμα και μικροοργανισμοί

βακτήρια που μεταφέρονται εύκολα με το μαχαίρι στο εσωτερικό

υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το πλύσιμο με τρεχούμενο νερό πριν από την κοπή είναι απαραίτητο, καθώς τα μικρόβια της φλούδας μπορούν να περάσουν στη σάρκα της πατάτας κατά το ξεφλούδισμα.

Εξίσου σημαντικό είναι να αφαιρούνται χαλασμένα ή μουχλιασμένα σημεία, καθώς οι αλλοιώσεις δεν περιορίζονται πάντα στο ορατό μέρος.

Πώς να πλένεις σωστά τις πατάτες

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται χωρίς χημικά. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ σαπούνι, χλωρίνη ή απολυμαντικά, καθώς η πατάτα απορροφά ουσίες από το περιβάλλον της.

Η σεφ Catt Fields White προτείνει:

Μούλιασμα σε κρύο νερό για λίγα λεπτά ώστε να φύγει το χώμα

Απαλό τρίψιμο με καθαρή βούρτσα λαχανικών ή μαλακό πανί

Καλό ξέβγαλμα με τρεχούμενο νερό

Αν πρόκειται να ξεφλουδιστούν, το πλύσιμο πρέπει να προηγείται του μαχαιριού ή του αποφλοιωτή, για να μην μεταφερθούν μικρόβια στο εσωτερικό.

Γιατί μαυρίζουν και πώς το αποφεύγεις

Αν οι πατάτες δεν μαγειρευτούν αμέσως μετά το καθάρισμα, είναι φυσικό να μαυρίσουν. Για να το αποφύγεις, μπορείς να τις διατηρήσεις σε μπολ με νερό και λίγες σταγόνες λεμόνι μέχρι να τις χρησιμοποιήσεις.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι πλυμένες πατάτες καλό είναι να μαγειρεύονται άμεσα, καθώς η υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων. Επίσης, δεν συνιστάται να μένουν κομμένες για περισσότερες από 24 ώρες.

Το πλύσιμο της πατάτας δεν είναι απλώς θέμα καθαριότητας, αλλά βασικός κανόνας ασφάλειας και υγιεινής. Ακόμη κι αν αφαιρείς τη φλούδα, το σωστό πλύσιμο προστατεύει το φαγητό σου, βελτιώνει τη γεύση και μειώνει τους κινδύνους.

Μικρή κίνηση, μεγάλη διαφορά – και σίγουρα ένα βήμα που αξίζει να μην παραλείπεις ποτέ.

