40.500 κρούσματα νέων καρκίνων που σχετίζονται με την εργασία σε μια δεκαετία στην Ε.Ε

Ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία της Eurostat σχετικά με τους επαγγελματικούς καρκίνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις αρχές να καταγράφουν περισσότερα από 40.500 νέα κρούσματα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, οι όγκοι στον πνεύμονα και το μεσοθηλίωμα αποτελούν τις πιο συχνές μορφές καρκίνου που συνδέονται με το εργασιακό περιβάλλον.

Την περίοδο 2013–2023, αναγνωρίστηκαν συνολικά 40.538 περιπτώσεις επαγγελματικών καρκίνων στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Μόνο το 2023 καταγράφηκαν 3.500 νέα περιστατικά, αριθμός αυξημένος κατά 191 σε σχέση με το 2022 (3.309).

Τα στοιχεία προέρχονται από 24 χώρες της Ένωσης, εξαιρουμένων της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, για τις οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα στην παρούσα έκθεση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο όρος επαγγελματικός καρκίνος αφορά περιπτώσεις όπου η νόσος εμφανίζεται έπειτα από μακροχρόνια έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, η εκδήλωση της νόσου μπορεί να εμφανιστεί δεκαετίες μετά την έκθεση, ακόμη και μετά από 40 χρόνια.

Όσον αφορά τις χρονιές της πανδημίας, οι αριθμοί για το 2020 (3.094), το 2021 (3.258) και το 2022 (3.309) ήταν χαμηλότεροι από τον μέσο όρο της περιόδου 2013–2019 (3.909 κρούσματα ετησίως), πιθανόν λόγω των αλλαγών στα εργασιακά περιβάλλοντα και της πίεσης στα συστήματα υγείας.

Οι συχνότεροι επαγγελματικοί καρκίνοι

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της δεκαετίας:

Καρκίνος του πνεύμονα: 16.499 κρούσματα

Μεσοθηλίωμα: 16.469 κρούσματα

(μορφή καρκίνου που σχετίζεται με την έκθεση στον αμίαντο, ο οποίος επηρεάζει το μεσοθήλιο, τον ιστό που περιβάλλει ζωτικά όργανα)

Οι δύο αυτοί τύποι αντιπροσώπευαν το 81,3% όλων των επαγγελματικών καρκίνων που αναγνωρίστηκαν στην ΕΕ από το 2013 έως το 2023. Ακολουθούσε ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης με 2.696 περιπτώσεις.

Η Eurostat υπενθυμίζει ότι ένα περιστατικό καταγράφεται ως επαγγελματική ασθένεια μόνο όταν έχει επίσημα αναγνωριστεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, με βάση κριτήρια που διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

