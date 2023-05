Ουρολοίμωξη: 6 τρόποι άμεσης αντιμετώπισης

Oι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (ουρολοιμώξεις) είναι η δεύτερη πιο κοινή αιτία που οι άνθρωποι επισκέπτονται τον γιατρό τους κάθε χρόνο.



Είναι μια πάθηση που εμφανίζεται σπανιότερα στους άντρες, αλλά είναι πολύ πιο συχνή στις γυναίκες. Σύμφωνα με έρευνες, πάνω από 8 εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ παθαίνουν κάποιου είδους ουρολοίμωξη σε ετήσια βάση και το 20% αυτών των γυναικών θα πάθει και μια δεύτερη ουρολοίμωξη μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Μια ουρολοίμωξη συνήθως ξεκινά με μια ξαφνική και συχνή ανάγκη να επισκεφτείτε την τουαλέτα. Όταν φτάσετε εκεί, μπορεί να δείτε ότι κατά την ούρηση αποβάλλετε πολύ μικρή ποσότητα ούρων και αυτό συνήθως συνοδεύεται από μια αίσθηση καψίματος στην κύστη και/ή την ουρήθρα. Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να καταλήξετε με πυρετό, ρίγη, πόνο στην πλάτη, ακόμη και αίμα στα ούρα σας.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες απλές μέθοδοι που μπορείτε να εφαρμόσετε στο σπίτι σας για να ανακουφιστείτε και να αντιμετωπίστε μια ουρολοίμωξη.

Δείτε ποιες είναι αυτές:

Μαγειρική σόδα

Ουρολοιμώξεις που διαρκούν περισσότερο από δύο ημέρες απαιτούν ιατρική παρέμβαση. Αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση των νεφρών και να οδηγήσουν σε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Για να προλάβετε μια ουρολοίμωξη ή να την περιορίσετε και να βοηθήσετε τον οργανισμό σας να την καταπολεμήσει γρηγορότερα, δοκιμάστε να προσθέσετε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε ένα ποτήρι νερό. Η σόδα εξουδετερώνει την οξύτητα στα ούρα σας, επιταχύνοντας παράλληλα την ανάρρωσή σας.

Βατόμουρα

Τα βατόμουρα και τα βακκίνια (κράνμπερι) ανήκουν στην ίδια οικογένεια φυτών και έχουν παρόμοιες ιδιότητες καταστολής των βακτηρίων. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο χυμός βατόμουρου προλαμβάνει τις λοιμώξεις του ουροποιητικού. Αν δεν βρίσκετε εύκολα χυμό βατόμουρου, μπορείτε να τα προμηθευτείτε ως φρούτα και να τα προσθέσετε στα δημητριακά σας το πρωί.

Χυμός κράνμπερι

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση χυμού κράνμπερι (βακκινίων) μπορεί να βοηθήσει να αποφύγετε τις μολύνσεις του ουροποιητικού συστήματος. Ο χυμός μούρων αποτρέπει τα βακτηρίδια που προκαλούν την μόλυνση να εγκατασταθούν στην κύστη και έχει επίσης μια πολύ ήπια αντιβιοτική δράση.

Ανανάς

Το ένζυμο βρομελίνη που περιέχει ο ανανάς έχει αποδειχτεί ότι συνεπικουρεί τη δράση των αντιβιοτικών σε περίπτωση ουρολοίμωξης. Σε μία έρευνα σε άτομα με ουρολοίμωξη που τους δόθηκε βρομελίνη μαζί με την αντιβιοτική αγωγή που ακολουθούσαν διαπιστώθηκε ότι η ουρολοίμωξη υποχώρησε ταχύτερα σε σύγκριση με ασθενείς που αντί για βρομελίνη έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo).

Νερό

Εάν έχετε την τάση να παθαίνετε συχνά λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, φροντίστε να πίνετε άφθονο νερό –περίπου 8 οκτώ ποτήρια την ημέρα. Θα πρέπει να ουρείτε τουλάχιστον κάθε τέσσερις έως πέντε ώρες. Αν έχετε ήδη μια ουρολοίμωξη, προσπαθήστε να πίνετε ακόμα περισσότερο νερό για να την αντιμετωπίσετε. Τα πολλά υγρά στο σύστημά σας θα βοηθήσουν να καθαρίσετε τα βακτηρίδια ταχύτερα μέσω της συχνής ούρησης.

Βιταμίνη C

Μερικοί γιατροί συνταγογραφούν τουλάχιστον 5.000 mg βιταμίνης C την ημέρα για ασθενείς οι οποίοι αναπτύσσουν υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Η βιταμίνη C διατηρεί την ουροδόχο κύστη υγιή επειδή αυξάνει την οξύτητα των ούρων, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί την ανάπτυξη δυνητικά επιβλαβών βακτηρίων.

Σε κάθε περίπτωση, αν καταλάβετε ότι μπορεί να έχετε λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος η οποία δείχνει να διαρκεί πάνω από 2 ημέρες, ενημερώστε τον γιατρό σας και ακολουθήστε τις συμβουλές του.

Πηγή: onmed.gr