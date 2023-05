Κώμα: Ασθενείς μπορεί να ξυπνήσουν ​​δευτερόλεπτα πριν πεθάνουν σύμφωνα με νέα έρευνα

Δυστυχώς, κάποιες φορές το κώμα δεν έχει επιστροφή και οι ασθενείς δεν καταφέρνουν ποτέ να ξυπνήσουν. Τώρα, νέα έρευνα δείχνει πως ασθενείς που βρίσκονται σε κώμα, ενδέχεται να εμφανίσουν φευγαλέα συνείδηση ​​δευτερόλεπτα πριν πεθάνουν. Οι ειδικοί παρατήρησαν εγκεφαλική δραστηριότητα.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences και σύμφωνα με τον theguardian.com, οι επιστήμονες αξιοποίησαν δεδομένα τεσσάρων ασθενών που είχαν πεθάνει στο νοσοκομείο ενώ οι εγκέφαλοι τους παρακολουθούνταν με ηχογραφήσεις ΗΕΓ επειδή είχαν προηγουμένως υποστεί ύποπτες κρίσεις.

Και οι τέσσερις ασθενείς ήταν σε κώμα και δεν ανταποκρίνονταν, ενώ με την άδεια των οικογενειών τους, η μηχανική υποστήριξη σταμάτησε και στη συνέχεια υπέστησαν καρδιακή ανακοπή, όπου πέθαναν.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν αναδρομικά τα δεδομένα της εγκεφαλικής δραστηριότητας τις στιγμές μετά την απόσυρση της μηχανικής υποστήριξης, μέχρι τον θάνατο των ασθενών. Μετά την αφαίρεση της υποστήριξης του αναπνευστήρα, δύο από τους ασθενείς εμφάνισαν αύξηση του καρδιακού ρυθμού μαζί με κύμα δραστηριότητας κυμάτων γάμμα, που θεωρείται η ταχύτερη εγκεφαλική δραστηριότητα και σχετίζεται με τη συνείδηση. Αυτό μπορεί να αντιστοιχεί στο ότι οι ασθενείς «εσωτερικά αφυπνίζονται», είπε ο Jimo Borjigin, από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης.

Η δραστηριότητα εντοπίστηκε στη λεγόμενη hot zone, μια περιοχή στο πίσω μέρος του εγκεφάλου που συνδέεται με τη συνειδητή εγκεφαλική δραστηριότητα. Αυτή η περιοχή έχει συσχετιστεί με όνειρα, οπτικές παραισθήσεις στην επιληψία και αλλοιωμένες καταστάσεις συνείδησης σε άλλες εγκεφαλικές μελέτες.

πηγή: tromaktiko.gr