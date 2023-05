Έμφραγμα: Πότε κινδυνεύουν οι νεαρές γυναίκες με εισαγωγή στο νοσοκομείο

Μπορεί να είναι πιο σπάνιο, αλλά το έμφραγμα μπορεί να χτυπήσει και τις νεαρές γυναίκες. Μάλιστα, Αμερικανοί επιστήμονες προειδοποιούν πως οι νεαρές γυναίκες που παθαίνουν έμφραγμα, έχουν αυξημένες πιθανότητες επανεισαγωγής στο νοσοκομείο λίγο καιρό μετά το εξιτήριο. Ο λόγος είναι οι καρδιολογικές επιπλοκές, οι οποίες όμως οφείλονται σε άλλα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι γυναίκες ηλικίας 18 έως 55 ετών που παθαίνουν έμφραγμα, χρήζουν εντατικής παρακολούθησης μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

Οι ειδικοί έχουν εντοπίσει εδώ και κάποια χρόνια ότι τα εμφράγματα είναι πιο επικίνδυνα για τις γυναίκες κάτω των 55 ετών. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο θανάτου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, συγκριτικά με τους άνδρες αντίστοιχης ηλικίας. Δεν ήταν ωστόσο ξεκάθαρο, αν έχουν και αυξημένες πιθανότητες επιπλοκών μετά το εξιτήριο.

Έμφραγμα στις νεαρές γυναίκες

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν την εξέλιξη της υγείας 2.979 ασθενών 18-55 ετών, 2.007 γυναικών και 972 ανδρών. Όλοι είχαν νοσηλευθεί λόγω εμφράγματος.

Διαπίστωσαν ότι οι 905 (ποσοστό 30,4%) έκαναν επανεισαγωγή στο νοσοκομείο εντός ενός χρόνου από το έμφραγμα. Οι περισσότερες επανεισαγωγές καταγράφηκαν τον πρώτο μήνα μετά το εξιτήριο. Στη συνέχεια μειώνονταν σταδιακά.

Οι νεαρές γυναίκες είχαν κατά μέσο όρο 65% περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να χρειασθούν επανεισαγωγή. Τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες, η κύρια αιτία επανεισαγωγής ήταν οι στεφανιαίες επιπλοκές, όπως ένα νέο έμφραγμα.

Ωστόσο οι γυναίκες είχαν κατά σχεδόν 50% περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν στεφανιαίες επιπλοκές λόγω υποκείμενων προβλημάτων υγείας. Στα προβλήματα αυτά περιλαμβάνονται η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης και μη καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων ήταν ακόμα μεγαλύτερη όσον αφορά τις μη καρδιαγγειακές επιπλοκές, όπως είναι τα πεπτικά προβλήματα, η κατάθλιψη, η πνευμονία και η αιμορραγία, οι οποίες στις νεαρές γυναίκες ήταν υπερδιπλάσιες απ’ ό,τι στους συνομήλικους άνδρες.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν τη σχέση των προβλημάτων αυτών με το έμφραγμα, διαπίστωσαν όμως, ότι οι περισσότερες γυναίκες είχαν ιστορικό κατάθλιψης (49% έναντι 24%) και χαμηλό εισόδημα (48% έναντι 31%).

Το χαμηλό εισόδημα περιορίζει την πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα, ενώ η κατάθλιψη αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου ελλιπούς φροντίδας μετά από ένα έμφραγμα, αλλά και παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωσή του.

«Η μελέτη μας έδειξε για πρώτη φορά ότι η επανεισαγωγή στο νοσοκομείο μετά το έμφραγμα στις γυναίκες ηλικίας κάτω των 55 ετών, συνοδεύεται από ορισμένους μη-καρδιολογικούς παράγοντες κινδύνου», δήλωσε ο Δρ. Harlan M. Krumholz, καθηγητής Καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Γέιλ, στο Κονέκτικατ.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of the American College of Cardiology.

πηγή: tromaktiko.gr