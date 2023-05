Βιταμίνη Ε: 6 τροφές για υγιές δέρμα, μαλλιά και μακροζωία

Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος και του εγκεφάλου. Τι γίνεται όμως με τη βιταμίνη Ε; Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Βιοτεχνολογίας, η βιταμίνη Ε είναι μια λιποδιαλυτή θρεπτική ουσία, που σημαίνει ότι χρειάζεται λίπος για να απορροφηθεί. Λειτουργεί κυρίως ως αντιοξειδωτικό,που καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες. Εάν οι ελεύθερες ρίζες συσσωρευτούν, μπορεί να οδηγήσουν σε κυτταρική βλάβη και οξειδωτικό στρες, που συμβάλλει σημαντικά σε χρόνιες παθήσεις όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο καρκίνος, σύμφωνα με έρευνα.

Οφέλη

Στην περίπτωση της βιταμίνης Ε, οι αντιοξειδωτικές της δράσεις είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Για παράδειγμα, βοηθά στην προστασία των κυτταρικών μεμβρανών από τις ελεύθερες ρίζες, κάτι που είναι βασικό για την πρόληψη κυτταρικών τραυματισμών. Όπως αναφέρει μιλώντας στο realsimple.com, η διαιτολόγος Maddie Pasquariello, MS, RDN, οι αντιοξειδωτικές του ιδιότητες έχουν επίσης «την ικανότητα να προστατεύουν το δέρμα από τις βλάβες του ήλιου ενώ σταθεροποιούν τον φραγμό του δέρματος».

Αλλά δεν σταματά εκεί – η βιταμίνη Ε υποστηρίζει την υγεία του δέρματος διατηρώντας τα επίπεδα κολλαγόνου (της κύριας δομικής πρωτεΐνης στο δέρμα), καθώς και την ανάπτυξη των μαλλιών, λέει η Pasquariello. Αυτή η θρεπτική ουσία εμπλέκεται επίσης στην υποβοήθηση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού και της σωστής ροής του αίματος, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας.

Ξηροί καρποί

Τα αμύγδαλα είναι μία από τις υψηλότερες πηγές βιταμίνης Ε, ακολουθούμενα από τα φουντούκια, λέει η Maya Feller, MS, RD, CDN, διατροφολόγος και συγγραφέας του Eating from Our Roots: 80+ Healthy Home-Cooked Favorites from Cultures Around the World. «Αυτοί οι ξηροί καρποί είναι επίσης εξαιρετικές πηγές διαιτητικών ινών και υγιεινών για την καρδιά μονο- και πολυακόρεστων λιπαρών», προσθέτει η Feller. Μπορείτε να τα απολαύσετε με τη μορφή βουτύρου ξηρών καρπών, τα οποία έχουν νόστιμη γεύση πάνω από τοστ, σε smoothies ή ανακατεμένα σε πλιγούρι βρώμης, προσθέτει η Marissa Meshulam, MS, RD, CDN, διαιτολόγος και ιδρύτρια της MPM Nutrition.

Σπόροι

Την επόμενη φορά που θα λαχταράτε κάτι τραγανό, ψάξτε για σπόρους. Οι ηλιόσποροι είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε βιταμίνη Ε, σύμφωνα με την Meshulam. Για το σκοπό, περίπου ¼ φλιτζάνι, είναι σχεδόν η μισή ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα. Τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στους ηλιόσπορους, είναι ο σίδηρος, το ασβέστιο, το μαγνήσιο και οι φυτικές ίνες, λέει η Pasquariello. Οι ηλιόσποροι (και οι σπόροι φυτών γενικά) προσθέτουν γεύση και υφή σε πολλά πιάτα, όπως πλιγούρι βρώμης, γιαούρτι, σαλάτες και σούπες.

Έλαια ξηρών καρπών και σπόρων

Δεδομένου ότι, οι σπόροι και οι ξηροί καρποί περιέχουν βιταμίνη Ε, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα έλαιά τους είναι εξίσου σημαντικά. Σύμφωνα με την Meshulam, το ηλιέλαιο και το έλαιο φύτρων σιταριού είναι ιδιαίτερα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, αν και έχουν διαφορετικές εφαρμογές. Το ηλιέλαιο «είναι ένα πολύ σταθερό λάδι, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία», εξηγεί.Το λάδι φύτρων σιταριού, μπορεί να χρησιμοποιείται σε σάλτσες για σαλάτες ή να περιχύνεται πάνω από μαγειρεμένα πιάτα.

Φυλλώδη λαχανικά

Υπάρχουν πολλά να αγαπήσετε για τα φυλλώδη πράσινα. Είναι ευέλικτα, νόστιμα και γεμάτα με βιταμίνη Ε, ανάμεσα σε πολλά άλλα ισχυρά θρεπτικά συστατικά. Μερικές από τις καλύτερες επιλογές περιλαμβάνουν το σπανάκι και το σέσκουλο. Ακόμη και οι φυλλώδεις κορυφές των παντζαριών περιέχουν αυτή τη βιταμίνη, δίνοντάς σας έναν εξαιρετικό λόγο για να χρησιμοποιήσετε το λαχανικό. Γενικά, τα φυλλώδη λαχανικά οποιασδήποτε ποικιλίας είναι εύκολο να ενσωματωθούν στα πιάτα.

Αβοκάντο

Το αβοκάντο, είναι άλλη μια σημαντική πηγή βιταμίνης Ε. «Άλλα θρεπτικά συστατικά στο αβοκάντο περιλαμβάνουν κάλιο, βιταμίνη Κ και ριβοφλαβίνη», λέει η Pasquariello, προσθέτοντας ότι το αβοκάντο περιέχει επίσης φυτικές ίνες, οι οποίες είναι «ζωτικές για την υγιή πέψη, τη μείωση της χοληστερόλης, τη διατήρηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και την προώθηση της μακροζωίας».

Σάλτσα ντομάτας

Γνωστή για την ευκολία και την υπέροχη γεύση της, η σάλτσα ντομάτας σε κονσέρβα σάς βοηθά να καλύψετε την ημερήσια ποσόστωση για βιταμίνη Ε. Ένα φλιτζάνι σάλτσα ντομάτας προσφέρει περισσότερα από 3,5 χιλιοστόγραμμα, μαζί με βιταμίνη Α, βιταμίνη C και κάλιο. Απλώς προσθέστε μερικά καρυκεύματα και επιπλέον λαχανικά (όπως αυτά τα φυλλώδη λαχανικά) και απολαύστε τα με ζυμαρικά, πίτσα, μαγειρευτά και πολλά άλλα.

Πηγή: healthstories.gr