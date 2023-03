Οι βιταμίνες που θωρακίζουν την υγεία μας – Σε ποιες τροφές τις βρίσκουμε

Μια ισορροπημένη διατροφή ενισχύει τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά -όπως βιταμίνες και μέταλλα- που χρειάζεται για να παραμείνει ακμαίος.

Τα παρακάτω τρόφιμα εξασφαλίζουν ότι η πρώτη γραμμή άμυνας θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένη με τις καλύτερες βιταμίνες που θωρακίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Ισχυρός σύμμαχος της καλής μας υγείας θεωρούνται και τα τρόφιμα που επιλέγουμε να βάλουμε στο πιάτο μας. Ορισμένα μάλιστα ενισχύουν και τη δράση του ανοσοποιητικού σε πρώτη φάση και πολύ πριν έρθει ο οργανισμός μας αντιμέτωπος με κάποιον παθογόνο οργανισμό ή ιό.

Για να είναι όμως το ανοσοποιητικό σύστημα σε κατάσταση ετοιμότητας, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε σε επάρκεια τις παρακάτω βιταμίνες:

Βιταμίνη C

Ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι ίσως είναι κι ένα από τα παλαιότερα γιατροσόφια, καθώς η βιταμίνη C είναι και η πρώτη που έρχεται στο νου για την ανακούφιση του κρυολογήματος. Η βιταμίνη C δρα ως αντιοξειδωτικό, που σημαίνει ότι μπορεί να προστατεύσει το σώμα σας από τις τοξίνες που προκαλούν τη φλεγμονή. Επιστημονικά μιλώντας, έχει αποδειχθεί ερευνητικά πως η βιταμίνη C μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του κρυολογήματος, αλλά αντίστοιχα, και η έλλειψή της μας κάνει πιο επιρρεπείς σε ασθένειες.

