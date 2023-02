Σε ποια ηλικία θεωρείστε μεσήλικας; Τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά



Τα μαλλιά έχουν αρχίσει να γκριζάρουν, υπάρχει ενθουσιασμός για τις αγορές συσκευών για το σπίτι, ίσως πλησιάζει και η αγορά ενός σπιτιού. Αυτά τα στοιχεία συνδέονταν άλλοτε με τη μέση ηλικία, η οποία ορίζεται κατά παράδοση μεταξύ 40 και 60 ετών. Πλέον όμως, τα πράγματα φαίνονται πολύ πιο ρευστά.



Παρότι υπάρχουν διχογνωμίες σχετικά με τη σημασία της έννοιας ο ορισμός του λεξικού Collins είναι αρκετά κατατοπιστικός: η περίοδος της ζωής, κατά την οποία δεν είστε πια νέοι, αλλά δεν έχετε ακόμη γεράσει. Δεδομένης όμως της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, η μέση ηλικία μετατέθηκε μερικά χρόνια αργότερα, ενώ λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αλλαγή των προτύπων ολόκληρη η έννοια ενδέχεται να έχει χάσει εντελώς την αξία της.



Σκεφτείτε το εξής για παράδειγμα: οι χαρακτήρες του And Just Like That, του σίκουελ του Sex and the City, έχουν περίπου την ίδια ηλικία με τα Χρυσά Κορίτσια, όταν η σειρά έκανε το ντεμπούτο της τη δεκαετία του 80. Επίσης, ο λογαριασμός The Meldrew Point στο Twitter, ο οποίος ενημερώνει όταν κάποιος διάσημος φτάνει στην ηλικία του ηθοποιού Richard Wilson στο πρώτο επεισόδιο της σειράς One Foot in the Grave (19.537 ημέρες), αντανακλά την κατάρριψη των ηλικιακών ορίων. Ενδεικτικά, την ηλικία του Wilson τότε (53 ετών περίπου) έχουν ξεπεράσει η Jennifer Lopez, η Renée Zellweger, η Mariah Carey, o Ice Cube, η Jennifer Aniston, ο Edward Norton. Και ο χαρακτήρας που υποδυόταν ο Nilson ήταν ένας γκρινιάρης και πεισματάρης…γέρος.



Εντυπωσιακό είναι ακόμη το γεγονός ότι δημοσκόπηση του 2018 στη Βρετανία καταλήγει πως η πλειονότητα των ερωτηθέντων μεταξύ 40 και 64 ετών θεωρούν ότι είναι μεσήλικες ...

