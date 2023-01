Τρώτε μόνο μια ή δυο φορές την ημέρα; Δείτε πόσο επικίνδυνο είναι για την υγεία σας

Με τους ρυθμούς που έχει η καθημερινότητα είναι εύκολο να ξεχαστεί κανείς και να μένει νηστικός όλη μέρα. Μια νέα μελέτη, όμως, υποδηλώνει ότι η παράλειψη γευμάτων είναι πολύ επικίνδυνη για την υγεία, ακόμα κι αν αφορά μόνο το ένα από τα τρία κύρια γεύματα της ημέρας.

Εξίσου επικίνδυνο, όμως, είναι να καταναλώνει κάποιος όλα τα γεύματα της ημέρας, αλλά χωρίς να περνούν πάντοτε αρκετές ώρες από το ένα στο άλλο.

Η σχετική μελέτη διεξήχθη σε 24.011 εθελοντές, ηλικίας 40 ετών και άνω. Οι επιστήμονες τους παρακολούθησαν επί έως και 16 χρόνια. Ανά διετία αξιολογούσαν τη διατροφή και την υγεία τους. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στην διατροφική επιθεώρηση Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Η παράλειψη γευμάτων ήταν πολύ συχνή. Το σχεδόν 40% των εθελοντών ανέφεραν συστηματικά ότι έτρωγαν μία ή το πολύ δύο φορές την ημέρα. Οι εθελοντές αυτοί έτειναν να είναι νεότεροι, άνδρες και χαμηλότερου εισοδήματος. Ήταν επίσης πιθανότερο να είναι καπνιστές, να πίνουν αλκοόλ και να προτιμούν λιγότερο θρεπτικά και περισσότερο πρόχειρα φαγητά.

Έως το τέλος της περιόδου παρακολουθήσεως, 4.175 από τους εθελοντές είχαν χάσει τη ζωή τους. Οι 878 είχαν πεθάνει από καρδιαγγειακά αίτια.

Τα ευρήματα

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, η παράλειψη γευμάτων σχετιζόταν με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Σε σύγκριση με τους εθελοντές που έτρωγαν τρεις φορές την ημέρα (πρωί, μεσημέρι και βράδυ), όσοι έτρωγαν μόνο μία φορά είχαν:

30% περισσότερες πιθανότητες θανάτου από κάθε αιτία

83% περισσότερες πιθανότητες θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια

Οι εθελοντές που παρέλειπαν το πρωινό γεύμα διέτρεχαν κατά 40% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια. Αντίστοιχα, όσοι παρέλειπαν το μεσημεριανό ή το βραδινό γεύμα είχαν 12% και 16% περισσότερες πιθανότητες καρδιαγγειακού θανάτου, αντιστοίχως.

Ωστόσο η παράλειψη γευμάτων δεν ήταν η μοναδική απειλή για τους συμμετέχοντες στη μελέτη. Ρόλο στον κίνδυνο θανάτου έπαιζε και η χρονική απόσταση των γευμάτων. Όταν μεσολαβούσαν 4,5 ώρες ή λιγότερες, ο κίνδυνος θανάτου από κάθε αιτία ήταν κατά 17% μεγαλύτερος. Το ασφαλές μεσοδιάστημα από γεύμα σε γεύμα ήταν οι 4,6 έως 5,5 ώρες.

Πιθανές αιτίες

Τα ευρήματα αυτά ίσχυαν ακόμα κι όταν οι ερευνητές συνυπολόγισαν άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να τα επηρεάσουν, όπως:

Το κάπνισμα

Η κατανάλωση αλκοόλ

Το επίπεδα της φυσικής δραστηριότητας

Η πρόσληψη θερμίδων

Η ποιότητα της διατροφής

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η παράλειψη γευμάτων βλάπτει σοβαρά την υγεία. Όχι μόνο αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, αλλά και θανάτου από αυτές ή άλλα αίτια», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Yangbo Sun, επίκουρη καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί. «Οι ενήλικες πρέπει να καταναλώνουν φαγητό σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η παράλειψη γευμάτων συνήθως σημαίνει πρόσληψη περισσότερης τροφής στα εναπομείναντα. Η τακτική αυτή όμως μπορεί να πλήξει τη ρύθμιση της γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα και να οδηγήσει σε μεταβολικά νοσήματα.

Η διαταραχή αυτή μπορεί να εξηγεί και τη συσχέτιση μεταξύ της αυξημένης θνησιμότητας και των μειωμένων μεσοδιαστημάτων από γεύμα σε γεύμα.

Πηγή: iatropedia