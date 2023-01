Επιστημονικά αποδεδειγμένες συμβουλές για να γλιτώσεις το κρυολόγημα και τις ιώσεις

Τρεις επιστημονικά αποδεδειγμένες συμβουλές για να καταφέρεις να μην κρυολογήσεις και μην κολλήσεις ίωση.

Τα γνωστά και δοκιμασμένα

1. Πλένε συχνά τα χέρια σου και κυρίως πριν φας. Τα χέρια μας είναι ο Νο 1 "μεταφορέας" μικροβίων και ιών.

2. Απόφυγε για τον ίδιο λόγο να αγγίζεις το πρόσωπο, τα μάτια και τη μύτη σου. Οι ιοί αγαπούν το υγρό και ζεστό χώρο των βλεννογόνων.

3. Ξεκουράσου: Ο καλός ύπνος βοηθά το ανοσοποιητικό να λειτουργεί σωστά.

4. Παράλληλα, γυμνάσου: Η άσκηση έχει ακριβώς το ίδιο θετικό αποτέλεσμα στο ανοσοποιητικό. Το περπάτημα είναι μια εξαιρετική επιλογή.

5. Μείνε μέσα. Αν νιώθεις ότι κάτι σε "τριγυρίζει", μείνε στο σπίτι και απόφυγε τις επαφές με κόσμο.

Προσοχή στα επίπεδα υγρασίας

Οι ιοί της γρίπης προτιμούν τον ξηρό αέρα και είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν σε συνθήκες χαμηλής υγρασίας, όπως αυτές που επικρατούν τον χειμώνα, σύμφωνα με μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences. Αυτό σημαίνει πως η χρήση του αφυγραντήρα στο σπίτι ή στη δουλειά θα πρέπει να γίνεται με μέτρο έτσι ώστε να μένει υπό έλεγχο η εξάπλωση των ιών και να διατηρείς πιο υγρό το λαιμό και τη μύτη σου βοηθώντας σε να αναπνέεις καλύτερα.

Μην κάνεις δίαιτα

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Journal of Nutrition αναφέρεται πως ποντίκια σε ολιγοθερμιδική δίαιτα που εκτέθηκαν στον ιό της γρίπης ασθένησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό και ανέκαμψαν πιο δύσκολα συγκριτικά με τους πιο... καλοθρεμμένους φίλους τους. Σίγουρα βέβαια μετράει το είδος των θερμίδων σου, οπότε να θυμάσαι το γενικό κανόνα: Όσο πιο υγιεινές τόσο πιο ωφέλιμες.

Βγες στον ήλιο

Η βιταμίνη C δεν είναι η μοναδική που σε προστατεύει από τις ιώσεις της εποχής. Σύμφωνα με μελέτη στο Archives of Internal Medicine, η βιταμίνη D συμβάλλει στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ άνθρωποι που έχουν χαμηλά επίπεδα της συγκεκριμένης βιταμίνης είναι πιο επιρρεπείς στις ιώσεις. Εκτός από τη συνετή έκθεσή σου στον ήλιο, πρόσθεσε στη διατροφή σου λιπαρά ψάρια, όπως σαρδέλα, σκουμπρί και σολομός, καθώς και τρόφιμα εμπλουτισμένα με βιταμίνη D για να αυξήσεις την πρόσληψη.

