Πως να βελτιώσεις τη μνήμη σου αφιερώνοντας μόνο 10 λεπτά τη μέρα

Καθώς μεγαλώνουμε, το να έχουμε ισχυρή μνήμη είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία, την ευημερία και την ανεξαρτησία μας.

Και ενώ η μειωμένη μνήμη δεν θεωρείται φυσιολογικό μέρος της γήρανσης, είναι εξαιρετικά συχνή στην μέση ηλικία και μετά.

Μάλιστα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), ένας στους εννέα μεσήλικες αναφέρει ότι αντιμετωπίζει γνωστική έκπτωση, ή απώλεια μνήμης. Πάνω από τα μισά άτομα που το ανέφεραν δήλωσαν ότι είχαν δυσκολία στην ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών, όπως το μαγείρεμα, το καθάρισμα και η λήψη φαρμάκων.

Ευτυχώς, υπάρχει ένας απλός τρόπος για να ενισχύσετε την μνήμη σας, για να αντισταθμίσετε την πιθανότητα ενός προβλήματος και χρειάζεται μόνο 10 λεπτά την ημέρα για να το πετύχετε.

Η καθημερινή άσκηση μόνο 10 λεπτών μπορεί να ενισχύσει την μνήμη σας

Ένας μεγάλος όγκος ερευνών έχει συνδέσει τη σωματική άσκηση με την ενισχυμένη μνήμη. Τώρα, μια μελέτη του 2018, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, έδειξε ότι το να κάνετε μόλις 10 λεπτά άσκησης την ημέρα μπορεί να ενισχύσει τη γνωστική σας ικανότητα.

Για να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της άσκησης στον εγκέφαλο και την μνήμη οι ερευνητές χρησιμοποίησαν λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες, για να μετρήσουν αυτά τα οφέλη σε 36 υγιείς ανθρώπους.

Διαπίστωσαν ότι η άσκηση για μόλις 10 λεπτά μπορεί να έχει θετική επίδραση στον εγκέφαλο.

“Βρήκαμε ότι αυτή η σύντομη παρέμβαση ενίσχυσε γρήγορα την εξαιρετικά λεπτομερή επεξεργασία της μνήμης και οδήγησε σε αυξημένη δραστηριότητα στον ιππόκαμπο και τις γύρω περιοχές του εγκεφάλου”, έγραψαν οι συγγραφείς της μελέτης. Μετά από 10 λεπτά άσκησης, παρατήρησαν επίσης αυξημένη επικοινωνία μεταξύ του ιππόκαμπου και των περιοχών του φλοιού που είναι ήδη γνωστό ότι υποστηρίζουν την λεπτομερή επεξεργασία της μνήμης.

Αυτή η γνώση θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη γήρανση του πληθυσμού. «Ο ιππόκαμπος είναι κρίσιμος για τη δημιουργία νέων αναμνήσεων. Είναι μια από τις πρώτες περιοχές του εγκεφάλου που επιδεινώνεται καθώς μεγαλώνουμε και, μάλιστα, πολύ πιο σοβαρά στη νόσο του Αλτσχάιμερ«, δήλωσε ο δρ. Michael Yassa, συν-συγγραφέας της μελέτης. «Η βελτίωση της λειτουργίας του ιππόκαμπου υπόσχεται πολλά για τη βελτίωση της μνήμης στις καθημερινές δραστηριότητες», πρόσθεσε.

Ακόμη και η ήπια, ή ελαφριά άσκηση είναι ευεργετική

Η ερευνητική ομάδα πρόσθεσε ότι ακόμη και σε σύντομες περιόδους, χωρίς άγχος, ήπια άσκηση, όπως το περπάτημα και η γιόγκα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μνήμη. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει, ότι για τα περισσότερα άτομα, οι βελτιώσεις στην μνήμη είναι εφικτές με μικρές μόνο αλλαγές στις καθημερινές τους συνήθειες.

Η ελαφριά άσκηση μπορεί να είναι καλύτερη για τη γνωστική λειτουργία από την άσκηση υψηλής έντασης

Πολλοί μπορεί να υποθέτουν, ότι εφόσον η ήπια άσκηση είναι καλή, η έντονη άσκηση είναι ακόμα καλύτερη. Ωστόσο, η μελέτη διαπίστωσε ότι η άσκηση υψηλής έντασης φαινόταν να υπονομεύει ορισμένα από τα γνωστικά οφέλη που παρατήρησαν.

Άλλες έρευνες επιβεβαιώνουν την ιδέα ότι η ελαφριά άσκηση μπορεί να είναι καλύτερη για τον εγκέφαλο από τη διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT) και άλλες μορφές άσκησης υψηλής έντασης. Το 2016, ερευνητές πραγματοποίησαν μια μελέτη σε τρωκτικά, συγκρίνοντας τα γνωστικά αποτελέσματα ασκήσεων διαφόρων εντάσεων. Ανέθεσαν διαφορετικές ρουτίνες άσκησης σε διαφορετικές ομάδες ζώων και στη συνέχεια εξέτασαν μικροσκοπικά τον εγκεφαλικό ιστό καθεμιάς στο τέλος της περιόδου άσκησης.

Τα τρωκτικά που έκαναν ένα μέτριο πρόγραμμα τρεξίματος σε τροχό είχαν υψηλότερα επίπεδα νευρογένεσης, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

