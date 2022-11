Τι θα συμβεί στο σώμα σου αν πίνεις φρέσκο χυμό πορτοκάλι κάθε μέρα;

Ο χυμός πορτοκαλιού έχει συνδεθεί με το πρωινό, αφού πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν το ρόφημα αυτό για να ξεκινήσουν τη μέρα τους. Όταν μάλιστα πρόκειται και για φρεσκοστυμμένο, τα ευεργετικά οφέλη που αποκτάει τόσο ο οργανισμός, όσο και το σώμα είναι εκπληκτικά καθώς τα πορτοκάλια αποτελούν κύρια πηγή βιταμίνης C, όπως επίσης και πολλών ακόμα θρεπτικών συστατικών και μετάλλων. Η καθημερινή κατανάλωση του συνίσταται από τους εδικούς για την εξασφάλιση ενός υγιούς και ισορροπημένου ανοσοποιητικού. Ποια είναι όμως, στην ουσία τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συνήθεια αυτή;

Παραμένεις ενυδατωμένη

Αν βρίσκεις το νερό εξαιρετικά βαρετό, ο χυμός πορτοκαλιού μπορεί να σου χαρίσει αυτό το twist γεύσης που αναζητάς μέσα στη μέρα, διατηρώντας μάλιστα την ενυδάτωση σου. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2016 και δημοσιεύτηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition, αποκάλυψε πως ο χυμός πορτοκάλι είναι μια εξαιρετική ενυδατική επιλογή αφού οι συμμετέχοντες σε αυτή, κλήθηκαν να δοκιμάσουν 13 κοινά ροφήματα και μόνο όσοι έπιναν χυμό πορτοκάλι διατήρησαν υψηλά τα επίπεδα ενυδάτωσης τους. Ο λόγος που ο χυμός αυτός προσφέρει μεγάλη ενυδάτωση, είναι γιατί αποτελείτε απο 85% νερό, όπως τα περισσότερα φρούτα, ενώ επίσης περιέχει και μέταλλα τα όποια διατηρούν τους ηλεκτρολύτες σε ισορροπία.

Προσλαμβάνεις μεγαλύτερες ποσότητες φρούτων

Η ημερήσια πρόσληψη φρούτων για τις γυναίκες ηλικίας 19 έως 30 ετών είναι 2 φλιτζάνια καθημερινά, ενώ για εκείνες από 31 ετών και άνω 1,5 φλιτζάνι. Έχει παρατηρηθεί, ωστόσο, ότι οι συστάσεις αυτές ακολουθούνται από πολύ χαμηλά ποσοστά ανθρώπων, για αυτό και οι ειδικοί τονίζουν πως ένα ποτήρι φρέσκου χυμού πορτοκαλιού ισοδυναμεί με μια μερίδα φρούτων και περιλαμβάνει το 137% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη C καθώς και το 18% θειαμίνης (Βιταμίνη Β1) που χρειαζόμαστε καθημερινά. Παράλληλα προσφέρει διπλάσια ποσότητα καλίου και μαγνησίου από το ολόκληρο πορτοκάλι.

Βελτιώνει τη χοληστερόλη

Αν έχεις ανεβασμένη την "κακή" χοληστερόλη (LDL), o χυμός πορτοκαλί μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιώσεις τις ανησυχητικές τιμές. Και αυτό γιατί μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition διαπίστωσε ότι η κατανάλωση τριών φλιτζανιών χυμού πορτοκάλι καθημερινά για τέσσερις εβδομάδες βελτίωσε σημαντικά την LDL κατα 21%, όπως επίσης και την αναλογία μεταξύ "κακής" και "καλής" χοληστερόλης κατά 16%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι παραπάνω αλλαγές παρατηρήθηκαν μόνο όταν οι συμμετέχοντες στην μελέτη κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες χυμού, δηλαδή από 3 φλιτζάνια και πάνω.

Χαρίζει στο δέρμα λάμψη

Ένα ποτήρι φρέσκου χυμού πορτοκαλιού βοηθάει την επιδερμίδα να παραμένει λαμπερή όλη την ημέρα. Αυτό απέδειξε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nutrients και αφορούσε την υγεία του δέρματος. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς της μελέτης τόνισαν πως η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την δημιουργία κολλαγόνου καθώς επίσης και για την διατήρηση ισορροπίας μεταξύ αυτού και της ελαστίνης. Ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη C προστατεύει από κυτταρικές βλάβες, που προκαλούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία. Τα σημάδια γήρανσης, όπως οι ρυτίδες, μπορούν να προληφθούν με την βιταμίνη C, σύμφωνα με την έρευνα.

Χάνεις τις φυτικές ίνες που σου προσφέρει το πορτοκάλι ολόκληρο

Ενώ ο χυμός πορτοκάλι μπορεί να μετρήσει ως μερίδα φρούτων και περιέχει πολλά και πολύτιμα συστατικά, δεν περιέχει ένα που καθιστά τα φρούτα υγιεινή επιλογή: τις φυτικές ίνες. Ένα πορτοκάλι έχει 3 γραμμάρια φυτικών ινών, σε αντίθεση με ένα φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού που έχει μόνο 0,5 γραμμάρια. Αντί να εγκαταλείψεις την αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επειδή δεν περιέχει επαρκή ποσότητα φυτικών ινών, φρόντισε να εντάξεις στη διατροφή σου άλλες τροφές που θα καλύψουν την έλλειψη.

Μπορεί να αυξήσει το βάρος σου

Ένα ολόκληρο πορτοκάλι έχει περίπου 63 θερμίδες, ενώ ο χυμός έχει 118. Αν συνυπολογίσεις τη ζάχαρη που μπορεί να περιέχει, όταν πρόκειται για έτοιμο χυμό, τότε οι θερμίδες αυξάνονται κατά πολύ. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Cooper, το πόσο χορτάτος αισθάνεται κάποιος αφού φάει ή πιει κάτι εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε μακροθρεπτικά συστατικά του συγκεκριμένου γεύματος. Οι πρωτεΐνες και οι φυτικές ίνες έχουν τον μεγαλύτερο ρόλο στον έλεγχο της πείνας και ο χυμός πορτοκαλιού στερείται της επαρκής ποσότητας και των δύο, με αποτέλεσμα να αισθάνεσαι πείνα πιο σύντομα από ότι θα έπρεπε.

Δε θωρακίζει στο έπακρο το ανοσοποιητικό

Στο άκουσμα των λέξεων "ενίσχυση του ανοσοποιητικού" , η βιταμίνη C και ο χυμός πορτοκάλι έρχονται αυτόματα στο μυαλό. Η γενικευμένη αυτή αντίληψη σίγουρα έχεις κάποιες βάσεις, όμως σύμφωνα με τον dr. Bruce Bistrian, επικεφαλή της κλινικής διατροφής στο ιατρικό κέντρο Beth Israel Deaconess "Τα δεδομένα δείχνουν ότι η βιταμίνη C είναι οριακά ωφέλιμη μόνο όταν πρόκειται για το κοινό κρυολόγημα". Έρευνες δείχνουν ότι μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C μπορεί να βοηθήσουν τους δραστήριους ανθρώπους να μην αρρωστήσουν, όμως δεν βοηθάει ιδιαίτερα τον μέσο πληθυσμό να αποφύγει το κρυολόγημα. Επομένως ένα ποτήρι πορτοκαλάδα προσφέρει επιπλέον υγεία και όχι απαραίτητα προστασία.

