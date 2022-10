Πέντε απρόσμενα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

Αν και οι εξάψεις αποτελούν το no1 σύμπτωμα, υπάρχουν αρκετά ακόμα που δεν αναφέρονται συχνά.



Για κάθε γυναίκα η περίοδος της εμμηνόπαυσης είναι μία διαφορετική εμπειρία καθώς η καθεμία τη βιώνει με τον δικό της τρόπο, ενώ ενδέχεται να μην εμφανιστούν τα ίδια συμπτώματα. Σαφώς, υπάρχουν ορισμένα που είναι κοινά, όπως για παράδειγμα οι εξάψεις, ωστόσο μπορεί να προκληθούν κάποια για τα οποία δεν γίνεται συχνά λόγος.

1. Ξηροφθαλμία

Σύμφωνα με τη γυναικολόγο, Felice Gersh, MD και συγγραφέα του βιβλίου "Menopause: 50 Things You Need to Know", η ξηροφθαλμία είναι ένα από αυτά τα συμπτώματα. Δεδομένου ότι υπάρχει μείωση στα οιστρογόνα και την τεστοστερόνη, ορμόνες οι οποίες έχουν υποδοχείς στους αδένες που παράγουν δάκρυα και συστατικά των δακρύων, είναι επόμενο να υπάρξει μείωση και στην ποσότητα και την ποιότητα των δακρύων. Η γιατρός συστήνει τη χρήση υγρών δακρύων και οφθαλμικών σταγόνων για την καταπολέμηση της κατάστασης, αλλά προτρέπει, επίσης, την επίσκεψη σε οφθαλμίατρο.

2. Αλλαγή στη μυρωδιά του σώματος

Όλοι και όλες έχουμε τη δική μας προσωπική μυρωδιά, ωστόσο αυτή μπορεί να αλλάξει για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. "Τα βακτήρια μεταβολίζουν τον ιδρώτα για να δημιουργήσουν χαρακτηριστικές οσμές και έτσι μετά την εμμηνόπαυση, τα βακτήρια αλλάζουν στο δέρμα και αυτά τα διαφορετικά βακτήρια μπορεί να οδηγήσουν στην παραγωγή διαφορετικών οσμών", εξηγεί η γιατρός. Γι' αυτό καλό είναι, όπως αναφέρει, να χρησιμοποιούμε ενυδατικές κρέμες με βούτυρο καριτέ και άλλα αιθέρια έλαια, αλλά και ήπια αφρόλουτρα.

3. Πόνος στο σαγόνι

Όπως προαναφέρθηκε, η λειτουργία των στεροειδών ορμονών φθίνει κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διάφορα προβλήματα. Για παράδειγμα, η έλλειψη αρκετών οιστρογόνων, δεν καλύπτει τη βέλτιση λίπανση των αρθρώσεων, ούτε την παραγωγή κολλαγόνου που είναι απαραίτητα για την υγεία των οστών. "Η υγεία και η λειτουργία των συνδέσμων και των τενόντων εξαρτώνται από τα οιστρογόνα και η απώλεια οιστρογόνων στην εμμηνόπαυση προκαλεί επιδείνωση όλων των αρθρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της γνάθου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πόνο και ανάπτυξη αρθρίτιδας", υπογραμμίζει η δρ Gersh, προσθέτοντας πως αν ήδη υπάρχει πρόβλημα με τη γνάθο, θα επιδεινωθεί κατά την εμμηνόπαυση. Προς την ανακούφισή σου, η γιατρός προτείνει τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, κυρίως φυτικές προέλευσης, πολυφαινόλες, αλλά και χρήση υαλουρονικού οξέος και η λήψη κολλαγόνου, κουρκουμίνης, Boswellia, ωμέγα-3 και CBD. Παράλληλα, αναφέρει και τον βελονισμό, ως μέτρο για την ανακούφιση του συμπτώματος.

4. Αλλαγές στη διάθεση

Με τη μείωση των οιστρογόνων, που είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της σεροτονίνης και της ωκυτοκίνης, καταλαβαίνουμε πως τα χαμηλά επίπεδα των ορμονών οδηγούν σε εναλλαγές στη διάθεση, αφού δεν μπορεί να επιτευχθεί η ηρεμία και η ευτυχία. Με αυτό συνδέονται το αυξημένο άγχος και η κατάθλιψη, συμπτώματα που έχουν αρκετές γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η λήψη οιστρογόνων και προγεστερόνης, που μπορεί να είναι χρήσιμες, καθώς και μια αγωγή αντικαταθλιπτικών ή ηρεμιστικών φαρμάκων, πάντα σε συνεννόηση με τον εκάστοτε γιατρό που σε παρακολουθεί.

5. Αίσθημα παλμών στην καρδιά

"Τουλάχιστον το ένα τέταρτο των γυναικών στην εμμηνόπαυση αναπτύσσουν ταχυπαλμίες", αναφέρει η δρ Gersh, προσθέτοντας, όμως, ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, με μόνο λίγες έως σπάνιες περιπτώσεις κολπικής μαρμαρυγής. Ένα ακόμα σύμπτωμα της εμμηνόπαυσης- το αίσθημα των παλμών - που οφείλεται στη μείωση της παραγωγής των οιστρογόνων, τα οποία συμβάλλουν στη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού. Εξαιτίας της έλλειψης αυτών, "το αυτόνομο νευρικό σύστημα διαταράσσεται, με αποτέλεσμα την υπερδιέγερση των συμπαθητικών νεύρων στην καρδιά και το αίσθημα παλμών", εξηγεί η γιατρός.

