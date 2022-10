Το πρωινό έχει πολλά οφέλη. Το σώμα και ο εγκέφαλός σας παίρνουν την απαραίτητη ενέργεια για να ξεκινήσετε την ημέρα σας δυναμικά και δεν αισθάνεστε την κοιλιά σας να γουργουρίζει μόλις φτάσετε στην δουλειά. Αλλά ίσως το καλύτερο από όλα, εάν θέλετε η κοιλιά σας να γίνει πιο επίπεδη, είναι ότι μπορεί να βοηθήσει στην εκκίνηση του μεταβολισμού σας, «καίγοντας» περισσότερες θερμίδες και λίπος.

Οι πρωινές συνήθειες για επίπεδη κοιλιά

Έρευνες επισημαίνουν ότι η τακτική κατανάλωση πρωινού σχετίζεται με μικρότερη αύξηση βάρους και λιγότερο λίπος στην κοιλιά. Ενδεικτικά, σε έρευνα του Mayo Clinic, διαπιστώθηκε ότι η περίμετρος της μέσης των ενηλίκων που παρέλειπαν το πρωινό ήταν μεγαλύτερη από αυτή των ατόμων που έτρωγαν πρωινό τέσσερις έως επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι άνθρωποι που έτρωγαν πρωινό πέντε έως επτά φορές την εβδομάδα ανέφεραν τη μικρότερη αύξηση βάρους, ενώ ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν υψηλότερος μεταξύ των ατόμων που δεν έτρωγαν πρωινό.

Εάν λοιπόν, θέλετε να εντείνετε τις προσπάθειές σας για επίπεδη κοιλιά, υιοθετήστε τις παρακάτω κορυφαίες πρωινές συνήθειες για να δείτε πιο άμεσα αποτελέσματα:

Ξυπνήστε και πιείτε νερό

Όχι μόνο το σώμα σας είναι σε κατάσταση νηστείας όταν ξυπνάτε, αλλά είναι και αφυδατωμένο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, οι ειδικοί συνιστούν να πίνετε ένα ποτήρι νερό λίγο μετά το ξύπνημα. Επίσης το να πίνετε νερό μόλις ξυπνάτε σηματοδοτεί στο σώμα σας ότι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσει η μέρα.

Αποκτώντας αυτήν την συνήθεια, θα ενισχύσετε τα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού, αποφεύγοντας την εμφάνιση φουσκώματος ενώ θα σας βοηθήσει και συνολικά να κάνετε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές μέσα στην μέρα.

Φάτε μέσα σε τριάντα λεπτά αφού ξυπνήσετε

Μετά από έξι έως οκτώ ώρες ύπνου, ξυπνάτε σε κατάσταση νηστείας και το σώμα σας χρειάζεται απαραιτήτως «καύσιμα». Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν παραλείπετε τον πρωινό σας, ο μεταβολισμός σας επιβραδύνεται δραματικά.

Το σώμα σας σταματά να «καίει» θερμίδες επειδή προσπαθεί να διατηρήσει οτιδήποτε του έχει απομείνει σε ενέργεια, από το γεύμα που καταναλώσατε χθες βράδυ. Ιδανικά, θα πρέπει να τρώτε μέσα σε 30 λεπτά από το ξύπνημα για να τροφοδοτήσετε το σώμα σας ώστε να μπορεί να λειτουργεί σωστά ολόκληρη την ημέρα.

Τα macros του πρωινού

Κατά την προετοιμασία του πρωινού, θέλετε να είστε σίγουροι ότι το γεύμα σας καλύπτει όλες τις βασικές σας ανάγκες σε μακροθρεπτικά συστατικά (macros). Αυτό σημαίνει ότι θέλετε να έχετε μπροστά σας ένα καλά ισορροπημένο πιάτο, που περιλαμβάνει πρωτεΐνες, λιπαρά και υδατάνθρακες.

Θυμηθείτε ότι οι υδατάνθρακες δεν είναι ο εχθρός, είναι η πηγή ενέργειάς μας. Τα φρούτα είναι μια εξαιρετική πηγή «καλών υδατανθράκων» για να συμπληρώσουν ένα υγιεινό πρωινό γεύμα. Τα αυγά αποτελούν μια ιδανική βάση, καθώς μπορείτε να τα μαγειρέψετε με πολλούς τρόπους, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, αλλά παρέχουν επίσης και καλά λιπαρά.

Χρησιμοποιήστε τις φυτικές ίνες υπέρ σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι η υψηλή πρόσληψη φυτικών ινών βοηθά τα άτομα που ακολουθούν δίαιτες περιορισμένων θερμίδων να χάσουν βάρος και να τηρήσουν το πρόγραμμα διατροφής τους, ικανοποιώντας το αίσθημα πείνας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εκτός από το να σας κρατούν χορτάτους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι φυτικές ίνες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά και την πιθανότητα να έχετε επίπεδη κοιλιά, μιας και καταπολεμούν την δυσκοιλιότητα και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του εντέρου και την καλύτερη πέψη.

Η κατανάλωση περισσότερων φυτικών ινών θεωρείται ότι αποτρέπει το λίπος στην κοιλιά επιβραδύνοντας την απορρόφηση ζάχαρης από το σώμα, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Από το πρωινό δεν λείπει και ο καφές

Ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι με το πρωινό σας μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε μια πιο επίπεδη κοιλιά.

Όπως διαπιστώθηκε σε έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the International Society of Sports Nutrition, οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν καφεΐνη ίση με την ποσότητα ενός φλιτζανιού 30 λεπτά πριν από μια πρωινή και βραδινή προπόνηση παρουσίασαν σημαντική «αύξηση του ρυθμού οξείδωσης του λίπους σε ολόκληρο το σώμα».

Το τσάι με καφεΐνη λειτουργεί επίσης, ειδικά όταν είναι πράσινο τσάι που περιέχει ισχυρά φλαβονοειδή, τις κατεχίνες. Έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Nutrition, έδειξε ότι οι παχύσαρκοι ενήλικες που έπιναν πράσινο τσάι έκαιγαν περισσότερο κοιλιακό λίπος κατά τη διάρκεια της άσκησης.

vita.gr