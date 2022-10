Ευκαιρία για βελτίωση της εμφάνισης αλλά και της ψυχολογίας γυναικών και ανδρών

με σοβαρές ασθένειες δίνουν οι αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπο, αλλά και το

σώμα.

Μια μελέτη, η πρώτη που απηύθυνε σε ασθενείς την ερώτηση γιατί υποβάλλονται σε αισθητικές επεμβάσεις, διαπίστωσε ότι πρωτίστως επιδίωκαν τη βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης, προκειμένου να διατηρήσουν την ψυχική τους ευεξία. Κατά δεύτερον, τις επέλεγαν για να ενισχύσουν την κοινωνική αποδοχή και να εξομαλύνουν τις δυσκολίες που προκαλεί η πάθηση τους στην επαγγελματική τους ζωή.

«Οι ελάχιστα επεμβατικές αλλά και οι μη επεμβατικές αισθητικές επεμβάσεις έχουν κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των ασθενών που σκέφτονται να προχωρήσουν σε κάποια από αυτές έχει υπερδιπλασιαστεί.

Τα fillers, τα λέιζερ, τα peeling, τα νήματα, το microneedling, το body contouring βελτιώνουν την εμφάνιση και συνεπώς την ψυχοπαθολογία. Γι’ αυτό οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες που προκαλούν ορατά σημάδια στο δέρμα και εν γένει στο σώμα τους και που τους καθιστούν δυσαρεστημένους ή δυστυχισμένους με την εικόνα του εαυτού τους, στρέφονται σε αυτές», σημειώνει ο Γεώργιος Βελημβασάκης, MD, FEBOPRAS, Πλαστικός Επανορθωτικός και Αισθητικός Χειρουργός.

Αισθητικές επεμβάσεις: Πώς επιδρούν στο σώμα και την ψυχή

Με την αλλαγή της εμφάνισής τους αισθάνονται καλύτερα, αποκτούν αυτοπεποίθηση και συνεπώς δύναμη για όσο διαρκεί η περιπέτεια της υγείας τους αλλά και μετά από αυτήν. Επιπλέον, η βελτιωμένη εμφάνιση τους καθιστά ελκυστικότερους από τα μέλη της οικογένειάς τους αλλά και από τα παιδιά τους που συνήθως κλονίζονται όταν οι επιπτώσεις της ασθένειας είναι εμφανείς. Το ίδιο συμβαίνει και στο επαγγελματικό και κοινωνικό τους περιβάλλον: οι αισθητικές παρεμβάσεις προκαλούν ψυχική ανάταση και τους βοηθούν να νιώθουν άνετα, να επανενταχθούν και να κατακτήσουν τους επαγγελματικούς, κοινωνικούς και προσωπικούς στόχους τους χωρίς να αντιμετωπίζουν κανενός είδους κοινωνικό στίγμα.

Στην προαναφερθείσα μελέτη, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Journal of the American Academy of Dermatology, οι ασθενείς που συμμετείχαν σε αυτήν είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ή είχαν αναπτύξει καρκίνο σε κάποιο σημείο του σώματός τους, όπως στο δέρμα, τον προστάτη, τον τράχηλο της μήτρας ή τον θυρεοειδή και είχαν υποβληθεί είτε σε μη επεμβατικές θεραπείες, όπως ενέσεις botox και υαλουρονικού οξέως, peeling, δερμοαπόξεση και microneedling, είτε σε επεμβατικές θεραπείες όπως lifting προσώπου, λιποαναρρόφηση και βλεφαροπλαστική.

Ευρήματα έρευνας

Οι ερευνητές τους έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με τους λόγους που τους οδήγησαν να προχωρήσουν σε κοσμητικές παρεμβάσεις. Η πλειονότητα ανέφεραν ότι τις αναζήτησε άμεσα λόγω της σοβαρής ασθένειάς τους (75%) ή της θεραπείας στην οποία είχαν υποβληθεί (66%). Τα κίνητρά τους ήταν να διατηρήσουν την ψυχική ευεξία τους, να μη βιώσουν την απόρριψη από το κοινωνικό τους περιβάλλον, να αντιμετωπίσουν τη γερασμένη όψη τους που ήταν συνέπεια της ταλαιπωρίας τους, και να συνεχίσουν την επαγγελματική τους ζωή.

Μεταξύ όλων αυτών υπήρχαν και ορισμένοι που δήλωσαν ότι έλαβαν την απόφαση ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία ή υπόδειξη συγγενών, φίλων και γιατρών. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι η ασφάλεια των μη επεμβατικών αισθητικών παρεμβάσεων ήταν το χαρακτηριστικό που τις επέλεξαν.

«Υπάρχουν νόσοι που προκαλούν στους ασθενείς σωματικές ατέλειες ή οι θεραπείες στις οποίες υποβάλλονται τους αφήνουν σημάδια ή απλώς μια κουρασμένη όψη στο πρόσωπο. Άλλοι χάνουν τα μαλλιά τους, άλλοι είναι χλωμοί με θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα, μπορεί να τους έχουν αφαιρέσει τον ένα ή και τους δύο μαστούς, να έχουν περίσσια δέρματος λόγω μεγάλης απώλειας βάρους.

Για παράδειγμα, το 30% των ασθενών με παράλυση Bell αναπτύσσει χρόνια παράλυση του προσώπου. Η πάθηση που μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και από έρπη ή άλλη ιογενή λοίμωξη, προκαλεί μεταξύ των άλλων συμπτωμάτων πτώση του βλεφάρου και της γωνίας του στόματος που μπορεί να οδηγήσουν σε ασυμμετρία του προσώπου.

Για την αποκατάστασή της συστήνεται η βλεφαροπλαστική ή η έγχυση βοτουλινικής τοξίνης (botox). Η θεραπεία με botox είναι μία από τις απλούστερες αλλά και πιο αποτελεσματικές για τους συγκεκριμένους ασθενείς, καθώς η τοξίνη εμποδίζει την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης, την οποία χρησιμοποιούν τα νεύρα για να δώσουν εντολή στους μυς να συσπαστούν. Έτσι αυτοί χαλαρώνουν και η συμμετρία του προσώπου αποκαθίσταται.

Η χρήση του botox μπορεί να βοηθήσει, επίσης, στη μείωση των ακούσιων κινήσεων

του προσώπου (τικ), αλλά και σε διάφορες άλλες διαταραχές, όπως ο βλεφαρόσπασμος και η αυχενική δυστονία.

Η πλαστική χειρουργική συμβάλει στην αποκατάσταση αισθητικών παραμορφώσεων, εκ γενετής (π.χ. σχιστία χείλους, αιμαγγείωμα) ή επίκτητων (π.χ. αφαίρεση καρκινικού ιστού, εγκαύματα ή ουλών του δέρματος)», διευκρινίζει ο κ. Βελημβασάκης.

Επομένως, οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν προκειμένου οι ασθενείς να φαίνονται υγιείς, νεότεροι και ελκυστικότεροι είναι πολλές. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το τολμήσουν. Εξάλλου, η βελτίωση της ψυχολογίας τους είναι αποδεδειγμένο ότι συμβάλει στην καλή πορεία και έκβαση της ασθένειάς τους.