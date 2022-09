Ανάκληση για 2 δημοφιλή τρόφιμα από τα σούπερ – μάρκετ LIDL

Ανάκληση δύο προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ της ανακοίνωσε η Lidl.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει επίσημα η LIDL: H εταιρεία Société Fromagère de Riblaire προχωράει σε ανάκληση του προϊόντος Buche de chevre Κατσικίσιο τυρί ρολό, 200g, με ημερομηνία λήξης 06/10/2022 και Lot No 224A, Lot No 231D, και με ημερομηνία λήξης 15/10/2022 και Lot No 240D.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι, το προαναφερθέν προϊόν περιέχει ξένο σώμα, μεταλλικής φύσης. Λόγω του πιθανού κινδύνου τραυματισμού κατά την κατανάλωση, παρακαλούνται οι πελάτες μας να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της εταιρείας μας, λαμβάνοντας φυσικά το αντίτιμο της αγοράς του.

Η ανάκληση αφορά μόνο το προϊόν "Buche de chevre Κατσικίσιο τυρί ρολό, 200g”,με ημερομηνία λήξης 06/10/2022 και Lot No 224A, Lot No 231D, και με ημερομηνία λήξης 15/10/2022 και Lot No 240D, και για λόγους προληπτικής προστασίας των καταναλωτών, η Lidl Hellas, ως όφειλε, αντέδρασε άμεσα αποσύροντας το προϊόν από τους χώρους πώλησης. Άλλα προϊόντα που πωλούνται από την Lidl Hellas και ειδικά της εταιρείας Société Fromagère de Riblaire δεν επηρεάζονται από αυτή την ανάκληση.

Η εταιρεία Société Fromagère de Riblaire ζητά συγνώμη από τους καταναλωτές για την όποια αναστάτωση έχει προκληθεί, καταλήγει η πρώτη ανακοίνωση.

Παράλληλα, η LIDL ανακοίνωσε πως η εταιρεία Deli-Fish A.E. προχωράει σε ανάκληση του προϊόντος Nautica Σκουμπρί καπνιστό φιλέτο, με ημερομηνία λήξης 30/03/2023 και Lot No 00963430062022, με ημερομηνία λήξης 30/03/2023 και Lot No 00963430062022.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: Αξιότιμοι πελάτες, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Deli-Fish A.E. προχωράει σε προληπτική ανάκληση του προϊόντος "Nautica Σκουμπρί καπνιστό φιλέτο”, με ημερομηνία λήξης 30/03/2023 και Lot No 00963430062022 , καθώς εντοπίστηκαν σε μεμονωμένα δείγματα επιμόλυνση Listeria monocytogenes.

Παρακαλούνται λοιπόν οι πελάτες που έχουν αγοράσει το προϊόν Nautica Σκουμπρί καπνιστό φιλέτο, με ημερομηνία λήξης 30/03/2023 και Lot No 00963430062022, να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν σε οποιαδήποτε από τα καταστήματα της εταιρίας μας, λαμβάνοντας φυσικά το αντίτιμο της αγοράς του.

Όπως πάντα και για λόγους προληπτικής προστασίας των καταναλωτών, η Lidl Hellas, ως όφειλε, αντέδρασε άμεσα λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα προς αυτήν την κατεύθυνση μέτρα, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό και να εξεταστούν τα όποια περαιτέρω μέτρα.

Η Lidl Hellas έχει δεσμευτεί προς τους πελάτες της και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην ποιότητα των προϊόντων της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών", καταλήγει η ανακοίνωση.