Τι δείχνει για εμάς ο καφές που πίνουμε;

«Πες μου τι καφέ πίνεις να σου πω ποιος είσαι» λένε οι μετρ του είδους, οι οποίοι πλέον «διαβάζουν» το χαρακτήρα από το φλιτζάνι, το χαρμάνι αλλά και τις προτιμήσεις του καθενός. Ναι, ο καφές δίνει απαντήσεις. Ειδικοί αναλύουν τα μυστικά που «κρύβει» για την ψυχοσύνθεση του κάθε προσώπου το ρόφημα που επιλέγει και κατατάσσουν τους καταναλωτές σε κατηγορίες.

Εκτός από τους baristas που ξεχωρίζουν τους πελάτες από την παραγγελία τους, υπάρχουν και οι επιστήμονες, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι όντως ο καφές που προτιμά ο καθένας αποκαλύπτει στοιχεία του χαρακτήρα του ενώ παράλληλα δείχνει πώς βλέπει τη ζωή του.



Ας φτιάξουμε ένα καφέ και ας δούμε τι λένε οι ειδικοί…

Ο ψυχολόγος, ειδικός στην ανθρώπινη συμπεριφορά και πρώην ντετέκτιβ με εμπειρία στις μεθόδους ανίχνευσης εξαπάτησης, Darren Stanton επισημαίνει πως ο καφές που πίνουμε φανερώνει πολλά για τον χαρακτήρα μας, αλλά και για τη ψυχική μας κατάσταση. Υποδηλώνει εάν είμαστε ανοιχτόμυαλοι, μοναχικοί ή ακόμη και πεισματάρηδες ενώ «μαρτυρά» εάν νιώθουμε ισχυροί ή εγωιστές.

Η κλινική ψυχολόγος Dr. Ramani Durvasula, σε δική της έρευνα, εξηγεί ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να «μαλακώσουν την πίκρα της ζωής», αλλά και εκείνοι που χρονοτριβούν και προτιμούν να είναι χαλαροί.

Τι καφέ πίνουν οι χαρούμενοι, οι μοναχικοί, οι πεισματάρηδες και οι αναποφάσιστοι

Espresso: Σύμφωνα με τον Darren Stanton, που είναι ειδικός στη γλώσσα του σώματος, κάποιος ο οποίος παραγγέλνει espresso ή διπλό espresso είναι αρκετά περιπετειώδης και ισχυρός. «Είναι χαρακτήρας, που ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το ζητήσει» σημειώνει.

Cappuccino: Οι άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν να πιούν cappucino χαρακτηρίζονται τολμηροί. Είναι ανοιχτόμυαλοι και θεωρούνται διασκεδαστικοί. «Είναι σχεδόν πάντα έτοιμοι να σπρώξουν τον εαυτό τους λίγο περισσότερο σε άγνωστο έδαφος» εξηγεί ο Stanton σύμφωνα με το delish.com.



Americano: Ένα άτομο το οποίο πίνει καφέ Americano είναι ιδιαίτερο. Τείνει να είναι αρκετά μοναχικό ή να εστιάζει αρκετά στη φυσική του κατάσταση. «Ο εν λόγω καφές επιλέγεται συνήθως από άτομα τα οποία είναι επικεντρωμένα στον εαυτό τους, ανθρώπους που μπορεί να είναι και εγωιστές» τονίζει.

Latte: Οι τύποι του «latte» χαρακτηρίζονται πιο ήπιοι και ανάλαφροι. Ακολουθούν συνήθως τη ροή των πραγμάτων και επομένως κάνουν το ίδιο και με την προσθήκη γάλατος στο ρόφημά τους λέγοντας «γιατί να μην το βάλω στον καφέ; Τι μπορεί να πάει στραβά με αυτό;». «Κάπως έτσι σκέφτονται» υπογραμμίζει ο ψυχολόγος, ειδικός στην ανθρώπινη συμπεριφορά και πρώην ντετέκτιβ με εμπειρία στις μεθόδους ανίχνευσης εξαπάτησης.

Κρύος καφές καλοκαίρι αλλά και χειμώνα; Μπορεί τους καλοκαιρινούς μήνες ένα κρύο ρόφημα να είναι αναζωογονητικό αλλά όταν έρχεται ο χειμώνας αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν να πίνουν παγωμένο καφέ δείχνουν «πεισματάρηδες». «Είναι σαν εκείνους που κάθονται έξω όταν βρέχει ενώ όλοι οι άλλοι τρέχουν να βρουν καταφύγιο. Είναι αυτοί που επιλέγουν να παίξουν με τους δικούς τους κανόνες» υπογραμμίζει στην έρευνα που έκανε ο Darren Stanton.



Το είδος του καφέ μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα για την προσωπικότητά σας από ό,τι νομίζετε

Σας αρέσει να βάζετε ζάχαρη στον καφέ ή τον προτιμάτε σκέτο; Μπερδεύετε τις γεύσεις; Διαλέγετε τον στιγμιαίο καφέ ή χωρίς καφεΐνη; Η κλινική ψυχολόγος Dr. Ramani Durvasula πραγματοποίησε τη δική της μελέτη αναλύοντας τις συμπεριφορές από 1.000 λάτρεις του καφέ και εν συνεχεία αξιολόγησε τα στοιχεία που προέκυψαν.

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ήταν μάλιστα το εξής: «Το είδος του καφέ μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα για την προσωπικότητά σας από ό,τι νομίζετε».

Στην έρευνα που περιγράφει στο βιβλίο της με τίτλο «You Are WHY You Eat: Change Your Food Attitude, Change Your Life» η Dr. Ramani Durvasula εξηγεί σύμφωνα με το psychcentral.com ότι τα άτομα που δε θέλουν να βάζουν ζάχαρη στον καφέ τους προτιμούν την απλότητα. «Πρόκειται για ανθρώπους με υπομονή που δεν περιπλέκουν τις καταστάσεις και δεν αλλάζουν εύκολα γνώμη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο όσοι διαλέγουν να βάλουν ζάχαρη στον καφέ είναι κοινωνικοί και αναζητούν την άνεση. Τους αρέσει, όπως εξηγεί η ίδια να «μαλακώνουν την πίκρα της ζωής όπως μαλακώνουν την πίκρα του καφέ» και γενικά λένε «ναι» στο να δοκιμάζουν νέα πράγματα.

Εκείνοι όμως οι οποίοι επιλέγουν στιγμιαίο καφέ είναι άτομα χαλαρά που τους αρέσει να χρονοτριβούν, αναβάλουν συστηματικά δουλειές που έχουν να κάνουν και μπορεί να παραμελούν ακόμη και τα βασικά.



Τα άτομα τα οποία διαλέγουν καφέ χωρίς καφεΐνη θέλουν να έχουν τον έλεγχο και δεν αντέχουν σε καμία των περιπτώσεων να τον χάσουν. Μπορούν να χαρακτηριστούν εγωιστές, βασανιστικοί και ανήκουν στην κατηγορία όσων αναζητούν την τελειότητα. «Ελέγχουν συνεχώς την υγεία τους, έχουν την τάση να κάνουν υγιεινές επιλογές και εστιάζουν υπερβολικά στους κανόνες» σημειώνει η Dr. Ramani Durvasula.