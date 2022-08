Το ευρείας χρήσης χάπι που αλλάζει τη συμπεριφορά των γυναικών

Ένα από τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα στον κόσμο που χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερες από 100 εκατομμύρια γυναίκες επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά τους



Η λήψη αντισυλληπτικών χαπιών, αν και βοηθά στην αντιμετώπιση πολλών γυναικολογικών προβλημάτων, εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενη και να επηρεάζει ποικιλοτρόπως τις ζωές των γυναικών, από τη διεκδίκηση μιας καλύτερης κοινωνικής θέσης μέχρι τη σεξουαλική τους διάθεση.

Όπως επισημαίνουν με άρθρο τους στο The Conversation η Lindsie Arthur, Υποψήφια διδάκτωρ στη Σχολή Ψυχολογικών Επιστημών της Μελβούρνης του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, η Kathleen Casto, Επίκουρη καθηγήτρια Ψυχολογίας στο New College of Florida και η Khandis R. Blake, Λέκτορας Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, οι φυσικές ορμόνες μπορούν να επηρεαστούν από τις συνθετικές ορμόνες των χαπιών αυτών. Παραθέτουν στη συνέχεια όλα τα στοιχεία ερευνών που εξέτασαν και που αποδεικνύουν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των γυναικών.

Μικρότερος εργασιακός ανταγωνισμός

Τα ορμονικά αντισυλληπτικά επηρεάζουν άμεσα τρεις ορμόνες που έχουν συνδεθεί με την ανταγωνιστική συμπεριφορά: τη τεστοστερόνη, την προγεστερόνη και έναν τύπο οιστρογόνου που ονομάζεται οιστραδιόλη.

Για να κατανοήσουν οι ερευνήτριες περαιτέρω την επίδραση στην ανταγωνιστικότητα, εξέτασαν 46 μελέτες, με συνολικά 16.290 συμμετέχοντες. Πρόκειται για όλες τις διαθέσιμες δημοσιευμένες έρευνες που περιλάμβαναν την παράμετρο του ανταγωνισμού.

Σε ένα πρώτο συμπέρασμα που κατέληξαν ήταν το γεγονός ότι τα αντισυλληπτικά έχουν αντίκτυπο στα κίνητρα και την ικανότητα των γυναικών να κυνηγήσουν μια υψηλότερη θέση.

Μια άλλη μελέτη αναδεικνύει την επίδραση των χαμηλότερων κινήτρων στην επίτευξη των στόχων τους, ενώ μια διαφορετική μελέτη ρίχνει φως στις χαμηλότερες επιδόσεις σε εργασίες που απαιτούν επιμονή. Αυτό θεωρείται ανησυχητικό επειδή οι άνθρωποι συχνά κερδίζουν μεγαλύτερο κύρος, επιδεικνύοντας τις δεξιότητές τους ή τις γνώσεις τους.

Μικρότερος και ο σεξουαλικός «ανταγωνισμός»

Προτέρημα φαίνεται ότι έχουν οι γυναίκες που δεν λαμβάνουν ορμονικά αντισυλληπτικά και στη σεξουαλική τους ζωή. Πρόσφατη έρευνα υποδεικνύει ότι οι γυναίκες με φυσικό κύκλο αισθάνονται πιο σεξουαλικά επιθυμητές και ελκυστικές στα μέσα του κύκλου, σε σύγκριση με όσες παίρνουν ορμονικά αντισυλληπτικά.

Εν ολίγοις, οι αντισυλληπτικές αγωγές μειώνουν τη φυσιολογική σεξουαλική επιθυμία, βγάζοντάς αυτές τις γυναίκες εκτός του ερωτικού παιχνιδιού.

Ενδιαφέρον προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι η επίδραση των ορμονικών αντισυλληπτικών στον ανταγωνισμό και τη σεξουαλικότητα εξαρτιόταν από την οικογενειακή κατάσταση των γυναικών. Για παράδειγμα, μια μελέτη αποκάλυψε ότι η χρήση ορμονικών αντισυλληπτικών μείωσε την ανταγωνιστικότητα των γυναικών που διατηρούσαν σχέσεις, αλλά όχι για τις ανύπαντρες γυναίκες.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι συνθετικές ορμόνες επηρεάζουν διαφορετικά τις ανύπαντρες και τις δεσμευμένες γυναίκες. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι οι ανύπαντρες και οι δεσμευμένες γυναίκες παρουσιάζουν και άλλες διαφορές που επηρεάζουν αυτές τις συμπεριφορές.

Eν τέλει, η ερευνητική ομάδα σημειώνει ότι οι διαφορές στη συμπεριφορά των γυναικών ήταν μικρές, ενώ αντίστοιχα επισημαίνουν τους περιορισμούς των μελετών που αξιολόγησαν. Όπως αναφέρουν, μόλις μία από τις μελέτες που εξετάσθηκαν χρησιμοποίησε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η επίδραση ενός συγκεκριμένου φαρμάκου ή θεραπείας.

Επίσης, η ηλικία ως επιδραστικός παράγοντας και τα μικρά δείγματα, καθώς και η ανεπάρκεια συμπερίληψης διαφορετικών πληθυσμών συγκαταλέγονται στους περιορισμούς της ανασκόπησης και τα ευρήματα είναι μόνο προκαταρκτικά.

