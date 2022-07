Χαμηλός αιματοκρίτης: Διατροφή για την την αναιμία

Όλοι μας, ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να κάνουμε μια γενική εξέταση αίματος. Έτσι, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχουμε ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά και να μπορέσουμε με την κατάλληλη διατροφή να "θωρακίσουμε” τον οργανισμό μας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες, οι τιμές των οποίων αν είναι κάτω του φυσιολογικού, μπορούν να μας οδηγήσουν στη διάγνωση της αναιμίας. Αναιμία ονομάζουμε την ελάττωση του αριθμού και της συνολικής μάζας των ερυθροκυττάρων. Οι δύο δείκτες που προαναφέραμε είναι ο αιματοκρίτης και η αιμοσφαιρίνη. "Ο αιματοκρίτης εκφράζει τη σχέση του όγκου των ερυθροκυττάρων ως προς το συνολικό όγκο αίματος, ενώ η αιμοσφαιρίνη είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου στους διάφορους ιστούς του σώματος. Μερικά από τα συμπτώματα της αναιμίας είναι η εύκολη κόπωση, η αδυναμία συγκέντρωσης και η ζάλη", τονίζει η ειδικός.

Μήπως σου λείπει σίδηρος; Μάθε για τη σιδηροπενική αναιμία και πώς θα καταλάβεις αν έχεις

Φυσιολογικές τιμές αιματοκρίτη*

Άνδρες 40-54%

Γυναίκες 37-47%

Παιδιά 30-44%

Νεογνά 43-63%



Φυσιολογικές τιμές αιμοσφαιρίνης*

Άνδρες 13,2-18,0 g/dl

Γυναίκες 11,6-16,0 g/dl

Νεογνά 16,0-25,0 g/dl

Παιδιά έως 10 ετών: 10,8-14,8 g/dl

Παιδιά >10 ετών: 11,4-15,4 g/dl

Οι παραπάνω τιμές είναι μεν οι θεωρούμενες φυσιολογικές, ωστόσο μπορεί να διαφοροποιούνται ανά περίπτωση και ανά εργαστήριο. ΜΟΝΟ ο γιατρός που σε παρακολουθεί μπορεί να εκτιμήσει σωστά τα αποτελέσματα των αιματολογικών σου εξετάσεων.

Υπάρχουν πολλές μορφές αναιμίας. Η πιο συνηθισμένη είναι η σιδηροπενική αναιμία και οφείλεται στη μειωμένη πρόσληψη σιδήρου από τη διατροφή.

Διατροφή για χαμηλό αιματοκρίτη

Υπάρχουν τροφές πλούσιες σε σίδηρo που όταν βρεθούν σε όξινο pH ευνοούν την απορρόφησή του και είναι οι εξής: -Το κρέας, δηλαδή το μοσχάρι, το χοιρινό και το κοτόπουλο. -Τα όσπρια και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι επίσης καλές πηγές σιδήρου. Όμως, ο σίδηρος που βρίσκεται στις φυτικές τροφές δεν είναι το ίδιο εύκολα απορροφήσιμος από τον οργανισμό, όσο αυτός που βρίσκεται στις ζωικές. Έτσι, πρέπει να γίνει συνδυασμός με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C και Β-καροτένιο. Οι ουσίες αυτές υπάρχουν στα καρότα, τις πιπεριές, τη ντομάτα, το λεμόνι και το πορτοκάλι. -Τα ψάρια και τα θαλασσινά. Παρόλα αυτά, η διάγνωση της αναιμίας θα πρέπει να γίνεται με τα αποτελέσματα αναλυτικότερων εξετάσεων, καθώς οι μειωμένες τιμές του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης είναι πιθανό να οφείλονται σε αιμορραγίες, σε ρευματοειδής αρθρίτιδα, αλλά και σε διάφορα φάρμακα.

Shape.gr Από την Διονυσία Αγαλιώτη, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, BSc, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος, Μέλος Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου Εγγεγραμμένη Διαιτολόγος ΣΕΕΤΤΤΔ, Μέλος του European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), Fb: Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Διονυσία Αγαλιώτη