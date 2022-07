Εκεί που πιστεύαμε πως ίσως απαλλαχθήκαμε από τον κορονοϊό, ο ιός βρίσκεται ακόμα εδώ και συνεχίζει να αναστατώνει την καθημερινότητα μας. Οι ερευνητές αναζητούν διακαώς τους λόγους που η μετάλλαξη Omicron -και οι υποπαραλλαγές της- είναι τόσο μεταδοτική.

Επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Gladstone στην Καλιφόρνια σε συνεργασία με την startup εταιρεία Curative Inc. αποκαλύπτει νέα χαρακτηριστικά της παραλλαγής Omicron που θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί είναι πολύ πιο μεταδοτικό στέλεχος από άλλες παραλλαγές του ιού SARS-CoV-2.

Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, η ομάδα χρησιμοποίησε σωματίδια που μοιάζουν με ιούς (VLPs) για να μελετήσει τις δυνατότητες συναρμολόγησης και εξουδετέρωσης της παραλλαγής Omicron.

Καθώς η πανδημία συνεχίζει να εξελίσσεται, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι, όπως ήταν αναμενόμενο, ο SARS-CoV-2 έχει μεταλλαχθεί σε διάφορες παραλλαγές. Προηγούμενη έρευνα είχε δείξει ότι ορισμένες από τις παραλλαγές κάνουν τους ανθρώπους πιο άρρωστους από άλλες και επίσης ότι ορισμένες από τις παραλλαγές είναι πιο μεταδοτικές – μολύνουν τους ανθρώπους πιο εύκολα, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να μολυνθούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Μια τέτοια παραλλαγή, η Omicron, βρέθηκε να είναι ιδιαίτερα μεταδοτική και οι ερευνητές στοχεύουν να μάθουν γιατί.

Για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα μοναδικά χαρακτηριστικά μεταδοτικότητας της παραλλαγής Omicron, οι ερευνητές μελέτησαν τα VLP αντί για τον ίδιο τον ιό για λόγους ασφαλείας. Στη έρευνα τους, ανέλυσαν χαρακτηριστικά τεσσάρων μοντέλων VLP τεσσάρων αξιοσημείωτων παραλλαγών του SARS-CoV-2: Omicron, Δέλτα, B.1.1 και B.1. Όλα δοκιμάστηκαν έναντι δειγμάτων αντι-ορών που ελήφθησαν από μολυσμένους ασθενείς. Διαπίστωσαν ότι οι αντι-οροί από ασθενείς ήταν περίπου 15 φορές λιγότερο αποτελεσματικοί έναντι της Omicron από το Β.1, το αρχικό στέλεχος, παρόλο που η εξουδετερωτική δράση των δύο δόσεων του εμβολίου αυξήθηκε. Και εξετάζοντας πιο προσεκτικά τη μετάλλαξη N που κάνει την Omicron διαφορετική από άλλα στελέχη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι επέτρεψε στον ιό να εισέλθει στα κύτταρα-ξενιστές πιο εύκολα και του έδωσε επίσης 4,5 φορές υψηλότερη συγκρότηση.

Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η Omicron είναι πιο μεταδοτική λόγω πολλών παραγόντων – της συγκρότησής της, της αποτελεσματικότητας της να εισβάλλει στα κύτταρα και των ικανοτήτων της ως προς την εξουδετέρωση των αντισωμάτων.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν επίσης την αποτελεσματικότητα των τεσσάρων κύριων τύπων θεραπειών με μονοκλωνικά αντισώματα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της Covid-19 και διαπίστωσαν ότι μόνο μία λειτούργησε καλά έναντι της Omicron- το μονοκλωνικό αντίσωμα μπεμπτελοβιμάμπη (bebtelovimab).