Ποιο λαχανικό βοηθάει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης;

Πως θα σας φαινόταν αν σας λέγαμε ότι υπάρχει μία τροφή και συγκεκριμένα ένα λαχανικό που βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης;

Υπάρχουν μερικές δοκιμασμένες και αληθινές συστάσεις για τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης οι οποίες περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσληψης νατρίου, την άσκηση και διαιτητικές προσεγγίσεις για μείωση της υπέρτασης.

Στο πλαίσιο αυτών των συστάσεων, οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να καταναλώνουν πολλές τροφές υγιεινές για την καρδιά , συμπεριλαμβανομένων των λαχανικών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα healthstories.gr.

Πώς τα λαχανικά παίζουν ρόλο στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Τα λαχανικά είναι συνήθως γεμάτα με υγιή θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την αρτηριακή πίεση (όπως οι φυτικές ίνες) και είναι φυσικά χαμηλά σε νάτριο. Ορισμένες ποικιλίες λαχανικών είναι επίσης φυσικές πηγές ασβεστίου, μαγνησίου και καλίου, τα τρία μέταλλα που βοηθούν στην υποστήριξη της υγιούς αρτηριακής πίεσης .

Η κατανάλωση περισσότερων λαχανικών -ανεξαρτήτως τύπου- είναι πάντα καλή ιδέα. Αλλά αν ψάχνετε για το #1 καλύτερο λαχανικό για να συμπεριλάβετε στην υγιεινή δίαιτά σας για την αρτηριακή πίεση, τα παντζάρια αξίζουν το μεγάλο βραβείο.

Τα παντζάρια είναι το #1 λαχανικό για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Εκπληκτικά γλυκό, όμορφα χρωματισμένο και απίστευτα ευέλικτο, αυτό το λαμπερό λαχανικό είναι το αστέρι των σαλατών σε συνδυασμό με κατσικίσιο τυρί, ή ακόμα και σε μερικά φανταχτερά smoothies.

Στην πραγματικότητα, τα παντζάρια είναι ένα από τα καλύτερα τρόφιμα που μπορείτε να φάτε εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με το eatthis.com.

Γιατί παντζάρια;

Τα παντζάρια όχι μόνο συμπεριλαμβάνονται στις υγιεινές τροφές για την καρδιά, όχι μόνο γιατί είναι χαμηλά σε νάτριο, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα και χωρίς κορεσμένα λιπαρά, αλλά περιέχουν μια σειρά από άλλους σημαντικούς παράγοντες που ικανοποιούν τις οδηγίες των γιατρών, όπως ότι είναι πλούσια σε ασβέστιο, μαγνήσιο και κάλιο.

Τα παντζάρια περιέχουν επίσης διατροφικά νιτρικά: φυσικές χημικές ουσίες που μετατρέπονται σε μονοξείδιο του αζώτου στο σώμα. Το μονοξείδιο του αζώτου είναι ένα αγγειοδιασταλτικό, το οποίο είναι μια χημική ουσία που χαλαρώνει τους εσωτερικούς μύες των αιμοφόρων αγγείων σας και προάγει την αύξηση της ροής του αίματος. Με τη σειρά τους, αγγειοδιασταλτικά όπως το μονοξείδιο του αζώτου μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης .

Σε κλινικές δοκιμές, τα δεδομένα δείχνουν ότι η κατανάλωση χυμού παντζαριού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Nutrition έδειξε ότι η κατανάλωση χυμού παντζαριού σε διάστημα 3 έως 60 ημερών βελτίωσε τη συστολική αρτηριακή πίεση μεταξύ των ατόμων που έλαβαν μέρος στη μελέτη.

Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης διασταυρούμενης δοκιμής που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, η κατανάλωση λαχανικών πλούσιων σε νιτρικά άλατα, όπως τα παντζάρια, πρόσφερε θετική επίδραση στις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης στους νεαρούς ενήλικες.