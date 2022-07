Ροδάκινο: Χορταίνει και έχει λιγότερες από 50 θερμίδες

Ροδάκινο, τα φρούτο που ευδοκιμεί από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο και εξασφαλίζει θρεπτικά οφέλη με μοναδική γεύση. Ένα από τα δώρα υψηλής διατροφικής αξίας που φέρνει μαζί του το καλοκαίρι, αναδεικνύει σε δημοσίευση της η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

Η βιταμίνη C καθώς και άλλα αντιοξειδωτικά που αφθονούν στα ροδάκινα ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού έναντι απειλών όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, το εγκεφαλικό επεισόδιο και ο καρκίνος. Έπειτα, περιέχουν ελάχιστα λιπαρά και καθόλου νάτριο και χοληστερόλη ενώ, στον αντίποδα, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες. Οι τελευταίες συμβάλλουν στον κορεσμό και την αίσθηση πληρότητας όπως και στην καλή πέψη και συνολική υγεία του εντέρου.

Οι ειδικοί προτείνουν, σύμφωνα με το ygeiamou.gr, την κατανάλωση του ροδάκινου με τη φλούδα που είναι εξίσου πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, με ιδιαίτερη προσοχή όμως στο καλό πλύσιμο.

Ιδανική κατανάλωση

«Η εποχή τους είναι σχετικά σύντομη γι’ αυτό προτιμήστε τα όταν ακόμα καλλιεργούνται σε τοπικό επίπεδο», συμβουλεύει η Δρ Judith Wylie-Rosett, επίτιμη καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Κολέγιο Ιατρικής Albert Einstein της Νέας Υόρκης και συμπληρώνει πως όσο πιο φρέσκα και ώριμα, τόσο πλουσιότερα σε αντιοξειδωτικά στοιχεία.

Σχετικά με την ωρίμανση, η καθηγήτρια σημειώνει ότι διαρκεί έως και τρεις ημέρες από τη στιγμή που συλλέγεται σε θερμοκρασία δωματίου και έως μία εβδομάδα εάν φυλάσσονται στο ψυγείο. Μπορείτε όμως και να τα καταψύξετε, άμεσα όμως και πριν αρχίσουν να ωριμάζουν, αφού έτσι θα διατηρήσουν τη διατροφική αξία τους. Σύμφωνα δε με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2012 στο Journal of the Science of Food and Agriculture, ακόμη και κονσερβοποιημένα ροδάκινα μπορούν να διατηρήσουν τα οφέλη τους για την υγείας, αρκεί να συσκευάστηκαν στον φυσικό χυμό τους και όχι σιρόπι με πρόσθετα σάκχαρα.

Αν πάλι σκέφτεστε τα αποξηραμένα ροδάκινα ως μια λύση για να τα απολαμβάνετε όλο το χρόνο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, παρά τη διατήρηση μεγάλου μέρους της διατροφικής τους αξίας, η αφαίρεση του νερού συμπυκνώνει την περιεκτικότητα του φρούτου σε σάκχαρα με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται το αίσθημα κορεσμού που επιφέρει όταν είναι φρέσκο και έτσι να καταναλώνουμε περισσότερα.

Πόσο λοιπόν μας παχαίνουν τα ροδάκινα;

Ένα μέτριο ροδάκινο περιέχει λιγότερες από 50 θερμίδες που, χωρίς να το καταλάβουμε, θα αυξήσουμε σημαντικά αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των φρούτων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση παρασκευής smoothies οπότε συχνά το μέτρο χάνεται. «Ανάλογα με τον αριθμό των θερμίδων, ένα smoothie μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο ενός γεύματος, επομένως θα πρότεινα την εξισορρόπηση του φρούτου με λαχανικά, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, ξηρούς καρπούς ή φυστικοβούτυρο», προτείνει η Δρ Wylie-Rosett.