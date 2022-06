Πώς το πλυντήριο μπορεί να αποτελέσει απειλή για την υγεία μας

Η αλλαγή στην ποιότητα και τις αντοχές των υφασμάτων καθώς και μια τάση για οικολογική συμπεριφορά, συνήθειες που άρχιζαν να εμφανίζονται τα μέσα της δεκαετίας του ’90, έχουν σαν αποτέλεσμα να γυρίζουμε τον διακόπτη του πλυντηρίου μας σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Μια επιλογή που οι μελέτες έχουν δείξει πως δεν είναι τελικά σωστή, αλλά μάλλον απειλητική για την υγεία μας.

Το πλυντήριο που καθαρίζει τις περισσότερες βρομιές του σπιτιού, χρειάζεται και το ίδιο καθάρισμα γιατί γίνεται εστία μικροβίων. Κάποιοι υπολογισμοί λένε ότι ένα μέσο πλυντήριο περιέχει στον κάδο του 100 εκατομ. βακτήρια E.coli. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο συνδυασμός των διαφόρων απορρυπαντικών και μαλακτικών με τα υπολείμματα βρωμιάς και τροφών και ότι άλλο περνά από τον κάδο του καθημερινά, δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για βακτήρια και ιούς καθώς δεν ξεπλένονται καλά. Ειδικοί αλλεργιολόγοι εκφράζουν την ανησυχία τους καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι το πλύσιμο στους 40 βαθμούς σκοτώνει μόνο το 6% από τα ακάρεα σκόνης σε σύγκριση με το 100% που σκοτώνεται στους 60 βαθμούς.

Τα απορρυπαντικά υπόσχονται πια πως καθαρίζουν και με κρύο νερό και αυτοπροτείνονται σαν οικονομική και οικολογική επιλογή. Όμως κι αν οι λεκέδες εξαφανίζονται, τα βακτηρίδια δεν σκοτώνονται σε λιγότερο από τους 60 βαθμούς. Σύμφωνα και με την Professor Sally Bloomfield του London School of Hygiene and Tropical Medicine: «Το να φαίνονται καθαρά τα ρούχα μας δεν σημαίνει ότι όντως είναι». Καθώς και μια έκθεση από το «International Scientific Forum on Home Hygiene» προειδοποιεί ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να μην είναι αρκετά ισχυρές για να σκοτώσουν τα μικρόβια που προκαλούν ασθένειες.

Σύμφωνα με την Dr Lisa Ackerley (consultant in environmental hygiene) τα υπολείμματα ωμών τροφών από την κουζίνα μας (σε ποδιές και πετσέτες) μπορούν να μολύνουν τα ρούχα μας με σαλμονέλα ή E.coli. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγουμε ...

