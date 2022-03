Ανοσοποιητικό: Οι βιταμίνες για δυνατή άμυνα και αναπνευστικό

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η κατανάλωση θρεπτικών τροφών πλούσιων σε ορισμένες βιταμίνες λειτουργεί θεραπευτικά και βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει τους παθογόνους εισβολείς που προκαλούν λοιμώξεις.

Επομένως ποιες βιταμίνες πρέπει να περιέχονται απαραιτήτως στα τρόφιμα που καταναλώνουμε καθημερινά προκειμένου να θωρακίσουμε την άμυνα του οργανισμού μας; Αν και συνιστάται η διατροφή μας να είναι γεμάτη ποικιλία ούτως ώστε να περιλαμβάνει όλες τις ευεργετικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, οι διαιτολόγοι συμφωνούν ότι εάν θέλαμε να επιλέξουμε τις τρεις καλύτερες τότε η βιταμίνη C, η Β6 και η βιταμίνη Ε θα έπρεπε να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Η βιταμίνη C είναι ένας από τους μεγαλύτερ ους προστάτες του ανοσοποιητικού συστήματος. Μάλιστα σε περίπτωση ανεπάρκειάς της γινόμαστε πιο επιρρεπείς σε ιώσεις. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C περιλαμβάνουν τα πορτοκάλια, τα γκρέιπφρουτ, τα μανταρίνια, τις φράουλες, τις πιπεριές, το σπανάκι, το λάχανο και το μπρόκολο. Με ένα ποτήρι λεμονάδα ή με ένα πορτοκάλι, ένα ακτινίδιο και μια πιπεριά την ημέρα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες του οργανισμού μας σε βιταμίνη C. Τα καλά νέα είναι ότι η βιταμίνη C περιέχεται σε τόσες πολλές τροφές που δεν έχουμε ανάγκη ένα συμπλήρωμα διατροφής για να ενισχύσουμε την πρόσληψή της.

Η βιταμίνη Β6 ή πυριδοξίνη, θεωρείται άκρως απαραίτητη, καθώς τροφοδοτεί με ενέργεια τον οργανισμό, ενώ παράλληλα ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλει στην παραγωγή της αιμοσφαιρίνης, της ουσίας που επιτρέπει στα ερυθρά αιμοσφαίρια να μεταφέρουν το οξυγόνο σε όλο το σώμα. Καλές πηγές της βιταμίνης Β6 είναι οι πιπεριές, το κουνουπίδι, οι μπανάνες, το κοτόπουλο, τα δαμάσκηνα και το αβοκάντο.

Η βιταμίνη Ε είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά το σώμα να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Διατηρεί σε καλή κατάσταση τις κυτταρικές μεμβράνες και παρεμποδίζει την καταστροφική δράση των ελεύθερων ριζών. Καλύτερη πηγή πρόσληψής της είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (3-4 κουταλιές καθημερινά). Άλλες τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Ε είναι οι ξηροί καρποί και το σπανάκι.

Για μια γερή άμυνα είναι σημαντικό, όπως αναφέρει το ygeiamou.gr, να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μας και με βιταμίνη Α (γαλακτοκομικά, κρεατικά, αυγά, ψάρια) καθώς και με φυλλικό οξύ (πράσινα φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης).

Παίρνοντας αυτά τα διατροφικά μέτρα διασφαλίζουμε ότι δεν θα μας «ρίξει» στο κρεβάτι μια αναπνευστική λοίμωξη.