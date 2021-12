COVID - ECDC: Παιδιά χωρίς γνωστούς παράγοντες κινδύνου επίσης επιρρεπή σε σοβαρή νόσηση- νοσηλεία

Παιδιά χωρίς γνωστούς παράγοντες κινδύνου είναι επίσης επιρρεπή σε σοβαρή νόσηση και νοσηλεία, επομένως θα μπορούσε να δοθεί προσοχή στον εμβολιασμό όλων των παιδιών ηλικίας μεταξύ 5 και 11 ετών λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογία του SARS-CoV-2 σε εθνικό επίπεδο» προειδοποιεί τo Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) στις Ενδιάμεσες Eκτιμήσεις Δημόσιας Υγείας για τον εμβολιασμό των παιδιών κατά της COVID-19.



Η έκθεση του ECDC συμπεραίνει ότι τα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών που διατρέχουν κίνδυνο για σοβαρή νόσηση από COVID-19 θα πρέπει να θεωρούνται ως ομάδα προτεραιότητας για εμβολιασμό, όπως συμβαίνει και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.



Το ποσοστό νοσηλείας και το ποσοστό των νοσηλευόμενων περιπτώσεων με COVID-19 σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών έχουν αυξηθεί, αλλά παραμένουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα στα παιδιά απ’ ό,τι στους ενήλικες διευκρινίζεται.



Ο εμβολιασμός των παιδιών δεν μπορεί να θεωρηθεί υποκατάστατο του εμβολιασμού των ενηλίκων σημειώνεται στην έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού στον επιλέξιμο ενήλικο πληθυσμό παραμένει η κύρια προτεραιότητα των εκστρατειών εμβολιασμού κατά της COVID-19 επισημαίνει το Κέντρο.



#JustPublished:

Technical Report: Interim public health considerations for COVID-19 vaccination of children aged 5-11 years



Read the full report here: https://t.co/SUn4KK8zJi pic.twitter.com/gca5DORX97

— ECDC Outbreaks (@ECDC_Outbreaks) December 1, 2021

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ