Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου της Pfizer στα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών

Η επιτροπή ανθρώπινων φαρμάκων του EMA (CHMP) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη του Comirnaty σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών υπερτερούν των κινδύνων, ιδιαίτερα σε εκείνα με καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρού COVID-19.

Παρόμοιες με εκείνες σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω είναι οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από τον εμβολιασμό κατά της covid-19 σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών είναι παρόμοιες με εκείνες σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω. Περιλαμβάνουν πόνο στο σημείο της ένεσης, κόπωση, πονοκέφαλο, ερυθρότητα και πρήξιμο στο σημείο της ένεσης, μυϊκό πόνο και ρίγη. Αυτές οι επιδράσεις είναι συνήθως ήπιες ή μέτριες και βελτιώνονται εντός λίγων ημερών από τον εμβολιασμό.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά καθώς χρησιμοποιείται σε εκστρατείες εμβολιασμού στα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης της ΕΕ και συνεχών και πρόσθετων μελετών που διεξάγονται από την εταιρεία και τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ο ΕΜΑ συνιστά να εγκριθεί το εμβόλιο της Pfizer για τα παιδιά ηλικίας 5 με 11 ετών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνιστά να εγκριθεί το εμβόλιο της Pfizer κατά της covid-19 για τα παιδιά ηλικίας 5 με 11 ετών.

Μετά τη σύσταση του EMA τα ευρωπαϊκά κράτη συνήθως προχωρούν στην έγκριση της χορήγησής του.

Μέχρι σήμερα οι εμβολιασμοί ξεκινούσαν από τα 12 έτη.

‼️ EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer’s #COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11.



In this population, the dose of #Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above.



Read the full press release: https://t.co/uqqBAklVvl pic.twitter.com/NZQhli4SDl