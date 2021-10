Κορονοϊός: Νέο χάπι μειώνει κατά 50% τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου

Σε ανακοίνωση ότι το φάρμακο Μolnupiravir κατά της Covid-19 περιόρισε τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου κατά 50% προέβη την Παρασκευή η εταιρεία Merck.

Τα ευρήματα προκύπτουν από την ενδιάμεση ανάλυση των δεδομένων της κλινικής δοκιμής, που είναι στην τελική φάση και δημιουργούν ελπίδες για ακόμη ένα ισχυρό όπλο, στον μαραθώνιο κατά της πανδημίας. Το φάρμακο με τη δραστική ουσία μολνοπιραβίρη έδειξε στις κλινικές μελέτες περιορισμό στο ήμισυ του κινδύνου νοσηλείας ή θανάτου όταν χορηγείται εγκαίρως σε άτομα υψηλού κινδύνου.

Το χάπι αυτό αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Merck με τη Ridgeback Βiotherapeutics και όπως τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής της πρώτης, θα ζητήσει έγκριση για επείγουσα χρήση από τη ρυθμιστική αρχή FDA στις ΗΠΑ.

Η θεραπεία αυτή μπορεί να αποτελέσει την πρώτη από ένα κύμα αντιικών χαπιών, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι μπορεί να προσφέρει ένα ισχυρό νέο εργαλείο στην καταπολέμηση της πανδημίας. Κι αυτό διότι η λήψη του χαπιού μπορεί να είναι προσβάσιμη για πολύ περισσότερα άτομα από τις θεραπείες με αντισώματα που εφαρμόζονται ευρέως σε ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νομίζω πως αυτό θα σημάνει τη σωτηρία πολλών χιλιάδων ανθρώπινων ζωών παγκοσμίως, όπου υπάρχει μικρότερη πρόσβαση σε μονοκλωνικά αντισώματα», δήλωσε ο δρ. Ρόμπερτ Σέιφερ, λοιμωξιολόγος του Πανεπιστημίου Στάνφορντ που ειδικεύεται στην αντιική θεραπεία.

Στους επόμενους μήνες αναμένονται και οι τελικές μελέτες για δύο ακόμη αντιικά χάπια, που έχουν αναπτύξει αφενός η Pfizer, αφετέρου οι Atea Pharmaceuticals και Roche.

Το φάρμακο της Merck, στόχος του οποίου είναι η παρεμπόδιση της αναπαραγωγής του ιού, πρόκειται να χορηγείται σε τέσσερις κάψουλες δύο φορές την ημέρα επί πέντε μέρες.

Η Merck δήλωσε ότι ήταν ένα ανεξάρτητο συμβούλιο ειδικών που ελέγχει τα στοιχεία των μελετών της που συνέστησε την πρόωρη διακοπή των δοκιμών του φαρμάκου στην τελική τους φάση, επειδή τα οφέλη του χαπιού στους ασθενείς ήταν απολύτως πειστικά. Η εταιρία πρόσθεσε ότι και ο FDA είναι σύμφωνος με την απόφαση αυτή.

Η ανεξάρτητη επιτροπή που επιβλέπει τις έρευνες μελέτησε τα υπάρχοντα στοιχεία ως τις αρχές Αυγούστου, όταν είχαν ήδη ενταχθεί 775 εθελοντές στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Στους εθελοντές που έλαβαν τη θεραπεία της μολνοπιραβίρης ο κίνδυνος νοσηλείας ή θανάτου ελαττώθηκε κατά 50% χωρίς κάποια αξιόλογη παρενέργεια, σε σύγκριση με όσους δεν την έλαβαν, ανέφερε η ανακοίνωση της Merck.

BREAKING: Merck says its experimental COVID-19 pill cuts hospitalization and deaths by half, will soon seek authorization for use. https://t.co/askaWBtMaZ

— The Associated Press (@AP) October 1, 2021

kathimerini