Πόσο κινδυνεύουν τελικά τα παιδιά να νοσήσουν σοβαρά από κορονοϊό. Επιστήμονες απαντούν

Μια νέα ανάλυση των στοιχείων για τις μολύνσεις από κορονοϊό επιβεβαιώνει ότι ο συνολικός κίνδυνος για τα παιδιά να αρρωστήσουν σοβαρά ή να χάσουν τη ζωή τους από την Covid-19 είναι εξαιρετικά χαμηλός.

Τα ενθαρρυντικά νέα βασίστηκαν σε στοιχεία από τους πρώτους 12 μήνες της πανδημίας στην Αγγλία, σύμφωνα με τα οποία 25 κάτω των 18 ετών πέθαναν από την Covid-19, με αποτέλεσμα ο συνολικός κίνδυνος θανάτου να εκτιμάται ότι αφορά περίπου δύο στα ένα εκατομμύριο παιδιά, εκτιμούν οι επιστήμονες, όπως γράφει το BBC. Όσοι ζουν με χρόνιες ασθένειες και νευρο-αναπηρίες κινδυνεύουν περισσότερο.

Τα συμπεράσματα έχουν τεθεί στη διάθεση της συμβουλευτικής επιτροπής για τον εμβολιασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι κάτω των 18 ετών δεν εμβολιάζονται σήμερα σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμη κι αν έχουν υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο, σημειώνει το δημοσίευμα.

Επιστήμονες του University College London και των πανεπιστημίων των York, Bristol και Liverpool λένε ότι οι μελέτες τους πάνω σε παιδιά είναι οι πιο περιεκτικές μέχρι στιγμής σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έλεγξαν τα στοιχεία από την υπηρεσία δημόσιας υγείας της Αγγλίας και βρήκαν ότι οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι που έχουν πεθάνει από την Covid-19 είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Οι έξι δεν είχαν υποκείμενα νοσήματα καταγεγραμμένα τα τελευταία πέντε χρόνια – ωστόσο οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι κάποια ασθένεια μπορεί να μην έχει διαπιστωθεί.

Επιπλέον 36 παιδιά είχαν βγει θετικά στον κορονοϊό όταν πέθαναν, αλλά έχασαν τη ζωή τους από άλλες αιτίες, σημειώνει η ανάλυση.

Κορονοϊος και παιδιά: Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

Οι επιστήμονες μελέτησαν ξεχωριστά τα στοιχεία για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους στην Αγγλία που είχαν μπει εκτάκτως στο νοσοκομείο λόγω κορονοϊού μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021:

Περίπου 5.800 παιδιά εισήχθησαν με τον ιό, σε σύγκριση με περίπου 367.000 που μπήκαν εκτάκτως στο νοσοκομείο για άλλους έκτακτους λόγους (συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών)

Περίπου οι 250 χρειάστηκε να μπουν στην εντατική

Υπήρξαν 690 παιδιά που μπήκαν στο νοσοκομείο για σπάνια φλεγμονώδη πάθηση που σχετιζόταν με την Covid-19, που αποκαλείται παιδιατρικό φλεγμονώδες σύνδρομο πολλαπλών συστημάτων (PIMS-TS)

Παρόλο που ο απόλυτος κίνδυνος ήταν μικρός, παιδιά με πολλαπλές παθήσεις, παχύσαρκα παιδιά και νεαροί άνθρωποι με καρδιακές και νευρολογικές παθήσεις κινδύνευαν περισσότερο

Ο επικεφαλής ερευνητής, καθηγητής Russell Viner, ανέφερε πως οι περίπλοκες αποφάσεις για τον εμβολιασμό και την προστασία των παιδιών απαιτούν πολλές πηγές, όχι μόνο τη δουλειά των συγκεκριμένων επιστημόνων. Πρόσθεσε πάντως ότι αν υπάρχει επάρκεια εμβολίων, η έρευνά τους προτείνει ότι κάποιες ομάδες παιδιά μπορεί να έχουν όφελος από τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

«Νομίζω από τα στοιχεία μας και από την απολύτως προσωπική μου άποψη, θα είναι πολύ λογικό να εμβολιαστούν οι ομάδες που έχουμε μελετήσει, οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο θανάτου, αλλά γνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος να νοσήσουν σοβαρά και να μπουν στην εντατική, παρόλο που είναι ακόμη χαμηλός, είναι υψηλότερος από εκείνον του γενικού πληθυσμού», τόνισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως επιπλέον στοιχεία για τους εμβολιασμούς – τα οποία αναμένονται από άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ – πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη λήψη αυτής της απόφασης.

