Το αντιοξειδωτικό φρούτο που προστατεύει το ήπαρ και όχι μόνο

Eίναι εξαιρετικά θρεπτικά και έχουν πολλά οφέλη για την υγεία, την πέψη, αλλά και το δέρμα. Το σημαντικότερό τους όμως πλεονέκτημα, είναι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά που ενισχύουν την υγεία του ήπατος.

Στρογγυλά, κίτρινα και γευστικά, τα βερίκοκα αποτελούν μια εξαιρετική διατροφική επιλογή, καθώς είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν τη συνολική υγεία του οργανισμού. Παρακάτω ακολουθούν τέσσερα οφέλη υγείας που σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία έχουν τα βερίκοκα.

Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά

Τα βερίκοκα αποτελούν εξαιρετική πηγή πολλών αντιοξειδωτικών, όπως η β καροτίνη και οι βιταμίνες A, C και E. Επιπλέον, βρίσκονται ψηλά σε μια ομάδα αντιοξειδωτικών φαινολών που λέγονται φλαβονοειδή, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι προστατεύουν έναντι ασθενειών όπως ο διαβήτης και οι καρδιακές παθήσεις.

Τα βασικά φλαβονοειδή στα βερίκοκα είναι τα χλωρογενικά οξέα, οι κατεχίνες και η κουερσετίνη. Οι ενώσεις αυτές εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, δηλαδή τις επικίνδυνες ενώσεις που καταστρέφουν τα κύτταρα και προκαλούν οξειδωτικό στρες, το οποίο με τη σειρά του συνδέεται με την παχυσαρκία και πολλές χρόνιες ασθένειες, όπως οι καρδιακές παθήσεις.

Σε μία μελέτη 2.375 ανθρώπων, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα σύστημα βαθμολόγησης για να μετρήσουν τις αλλαγές στα επίπεδα των φλεγμονωδών δεικτών. Διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι η υψηλή πρόσληψη φλαβονοειδών και ανθοκυανινών σχετιζόταν με 42% και 73% χαμηλότερο βαθμό φλεγμονής αντίστοιχα. Επίσης, η υψηλή πρόσληψη φλαβονοειδών συνδέθηκε με 56% χαμηλότερο βαθμό οξειδωτικού στρες.

Ενισχύουν την υγεία του δέρματος

Οι βασικές αιτίες πρόκλησης των ρυτίδων και της ζημιάς στο δέρμα είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ο ήλιος, η ρύπανση και ο καπνός του τσιγάρου. Επιπλέον, έρευνα υποδεικνύει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στην έκθεση στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία, τα ηλιακά εγκαύματα και τον κίνδυνο μελανώματος, την πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του δέρματος.

Το σημαντικό είναι ότι μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις βλάβες στο δέρμα μέσω μιας υγιεινής διατροφής πλούσιας σε αντιοξειδωτικά, τα οποία περιέχονται στα βερίκοκα. Οι βιταμίνες C και E, που βρίσκονται σε αυτό το φρούτο, μπορεί να βοηθήσουν το δέρμα. Συγκεκριμένα, η βιταμίνη C προστατεύει από της βλάβες της UV ακτινοβολίας και τους περιβαλλοντικούς ρύπους εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες. Επιπλέον, η βιταμίνη αυτή βοηθά στην οικοδόμηση του κολλαγόνου, το οποίο παρέχει στο δέρμα δύναμη και ελαστικότητα. Μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C μπορεί, επίσης, να βοηθήσει το δέρμα να θεραπευθεί από τις βλάβες της UV και να αποτρέψει τις ρυτίδες.

Η β καροτίνη, ένα άλλο θρεπτικό συστατικό του βερίκοκου, μπορεί να προστατεύσει από τα ηλιακά εγκαύματα. Σε μια μελέτη 10 εβδομάδων, μάλιστα, φάνηκε ότι η πρόσληψη β καροτίνης σε μορφή συμπληρώματος μείωσε τα ηλιακά εγκαύματα κατά 20%.

Προωθούν την εντερική υγεία

Περίπου 165 γραμμάρια βερίκοκων παρέχουν 3,3 γραμμάρια φυτικών ινών, τα οποία αντιστοιχούν στο 8,6% και 13,2% της συνιστώμενης πρόσληψης για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Οι φυτικές είναι που περιέχονται στα βερίκοκα είναι τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες, με τις πρώτες να είναι σημαντικές για τη διατήρηση των υγιών επιπέδων σακχάρου και χοληστερόλης στο αίμα. Επίσης, καθυστερούν την κίνηση του φαγητού στην πεπτική οδό και εφοδιάζουν τον οργανισμό με ωφέλιμα εντερικά βακτήρια. Το πιο υγιές εντερικό μικροβίωμα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας.

Προστατεύουν το ήπαρ

Κάποια δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα βερίκοκα μπορεί να προστατεύουν το ήπαρ από το οξειδωτικό στρες. Σε δύο ζωικές μελέτες, τα τρωκτικά που τρέφονταν με αλκοόλ και βερίκοκα είχαν χαμηλότερα επίπεδα ενζύμων στο ήπαρ και χαμηλότερους δείκτες φλεγμονής από εκείνα που κατανάλωναν αλκοόλ αλλά όχι βερίκοκα. Η έρευνα υποδεικνύει ότι τα βερίκοκα μπορεί να συμβάλουν στην αποτροπή της βλάβης στο ήπαρ λόγω του φυσικά υψηλού περιεχομένου τους σε αντιοξειδωτικά.

