Σπάνιο σύμπτωμα στα νύχια δείχνει ότι ίσως έχετε περάσει κορονοϊό

Ο επιδημιολόγος Tim Spector εξηγεί πώς μια ιδιομορφία στα νύχια σας μπορεί να είναι σημάδι πως έχετε περάσει τον κορονοϊό.



Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, σχεδόν το 18% των ασθενών με κορονοϊό είναι ασυμπτωματικοί, δεν έχουν δηλαδή εμφανίσει κανένα απολύτως σύμπτωμα της ασθένειας.

Ωστόσο, ο επιδημιολόγος και συγγραφέας Tim Spector, προειδοποιεί πως υπάρχει ένα σημάδι που ίσως υποδεικνύει πως κάποιος στο παρελθόν κόλλησε και ανέρρωσε από τον κορονοϊό, ακόμα και αν δεν είχε εμφανίσει κανένα σύμπτωμα κατά τη διάρκεια της μόλυνσης.

Πρόκειται για μια οριζόντια, διάφανη γραμμή-εσοχή κατά μήκος των νυχιών, η οποία θα μπορούσε να οφείλεται στην διακοπή της ανάπτυξης των νυχιών, κατά τη διάρκεια της ασθένειας από COVID-19.

Ο Spector ανέρτησε την περασμένη Δευτέρα στο Twitter, μια φωτογραφία που απεικόνιζε τα νύχια COVID, με την λεζάντα:«Μήπως τα νύχια σας έχουν μια παράξενη εμφάνιση; Τα νύχια COVID αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο, καθώς τα νύχια ανακάμπτουν μετά τη λοίμωξη και αρχίζουν να αναπτύσσονται ξανά, αφήνοντας πίσω μια διάφανη, ανάγλυφη γραμμή. Η γραμμή μπορεί να εμφανιστεί χωρίς τη συνοδεία δερματικών εξανθημάτων και φαίνεται πως είναι ακίνδυνη».

Δείτε την φωτογραφία:

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc