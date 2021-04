Εκατομμύρια self test και rapid test ρίχνονται στη μάχη κατά της πανδημίας – Πότε έρχονται

Με υπεροπλία αντιγονικών τεστ ταχείας διάγνωσης και παράλληλα με τους εμβολιασμούς, η κυβέρνηση προσδοκά να πετύχει την ασφαλή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, που έχουν “γονατίσει” κοινωνία και οικονομία. Ένα φιλόδοξο εγχείρημα με τεράστιας έκτασης logistics, που αν υλοποιηθεί σωστά μπορεί να φέρει τον πολυπόθητο έλεγχο της πανδημίας.



Σε έναν αγώνα ταχύτητας για την προμήθεια, τη μηχανοργάνωση, αλλά και την οργάνωση του δικτύου διανομής εκατομμυρίων τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορονοϊού μέσω των φαρμακείων, επιδίδεται η κυβέρνηση.

Τα νέα “όπλα” για την ανίχνευση του κορονοϊού είναι:

τα rapid test, τα οποία διεξάγονται αποκλειστικά από υγειονομικό προσωπικό και θα πωλούνται πλέον σε κάθε ενδιαφερόμενο και από τα φαρμακεία και

τα τεστ αυτοεξέτασης οικιακής χρήσης (self test), τα οποία θα προμηθεύεται δωρεάν ο πολίτης από τα φαρμακεία και θα μπορεί να πραγματοποιεί μόνος του στο σπίτι.

Η χρήση των δύο αυτών ειδών γρήγορων τεστ (self και rapid) κατοχυρώθηκε με σχέδιο νόμου και τροπολογία που έφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης και ψηφίστηκε από τη Βουλή τις τελευταίες δύο ημέρες. Η περαιτέρω εξειδίκευση των λεπτομερειών, θα διευκρινιστούν σε επόμενες Υπουργικές Αποφάσεις.

Μιλώντας στο iatropedia.gr ο αναπληρωτής υπουργός κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, τονίζει ότι τα τεστ αυτά αποτελούν σημαντική επέκταση των ελέγχων PCR και rapid test που πραγματοποιεί μέχρι σήμερα το κράτος και οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές:

“Είναι μια συμπληρωματική δράση στα μοριακά και τα rapid test που πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ, στην στρατηγική της κυβέρνησης για την καλύτερη καταγραφή και τον έλεγχο της πανδημίας. Δεν σταματάμε τα rapid και τα μοριακά. Αλλά αποτελούν ένα σημαντικό συμπληρωματικό “εργαλείο” για τον έλεγχο της διασποράς”, διευκρινίζει.

Self test: Πώς και πότε θα φτάσουν τα 10 εκατομμύρια self test στα φαρμακεία

Τα αντιγονικά τεστ αυτοεξέτασης οικιακής χρήσης (self test) οι πολίτες θα μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν -και έως τέσσερα ανά μήνα- από το φαρμακείο της γειτονιάς, με μόνη επίδειξη του ΑΜΚΑ.

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια των self test ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες μέρες και οι 5 εταιρείες που προκρίθηκαν, έλαβαν έγκριση και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σήμερα Πέμπτη (1/4) αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις. Με την υπογραφή τους, οι εταιρείες δεσμεύονται να παραδώσουν τα συνολικά 9.400.000 τεστ στις φαρμακαποθήκες, μέσα σε διάστημα 7 ημερών. Από εκεί θα γίνει και η τελική διανομή τους στα φαρμακεία όλης της χώρας.

Οι πέντε εταιρείες που προκρίθηκαν στον διαγωνισμό, καθώς πληρούσαν τις προδιαγραφές, αλλά και διέθεταν τις υπέρογκες ποσότητες που απαιτεί το κράτος για να καλύψει τις διαγνωστικές ανάγκες του πληθυσμού, είναι οι εξής:

Ξενοφών Γερμανός, 2.500.000 τεμάχια τεστ

Swiss Med, 3.000.000 τεμάχια τεστ

Roche, 1.900.000 τεμάχια τεστ

Anats, 1.000.000 τεμάχια τεστ

MARVIFARM, 1.000.000 τεμάχια τεστ

Τα τεστ αγοράστηκαν σε τιμές από 2,29 έως 4,00 ευρώ ανά τεμάχιο, ενώ συνολική δαπάνη για το κράτος αγγίζει τα 30,205 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τεστ και των 5 εταιρειών στηρίζονται στη μέθοδο της εξέτασης ρινικού επιχρίσματος. Πραγματοποιούνται κατ’ οίκον χωρίς την υποστήριξη επαγγελματία υγείας, ενώ θα συνοδεύονται και από φυλλάδια χρήσης με οδηγίες στα ελληνικά.

Self test: Δήλωση του θετικού αποτελέσματος και επανέλεγχος σε δομή Υγείας

Το θετικό αποτέλεσμα από τα self test θα δηλώνεται από τον ίδιο τον πολίτη στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr που κατασκευάζει ήδη το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ. Ταυτόχρονα θα υπάρξει και ειδική τροποποίηση στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ώστε να “κλειδώνει” όταν ολοκληρώνεται η παραλαβή των 4 τεστ τον μήνα από τον πολίτη.

Στόχος είναι, όταν θα φτάσουν τα τεστ στα φαρμακεία -ενδεχομένως έως τις 12 Απριλίου- να είναι έτοιμη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα δηλώνονται τα θετικά αποτελέσματα. Για την επιβεβαίωση της θετικότητας και τη χορήγηση ειδικής αναρρωτικής άδειας από την εργασία, θα απαιτείται επανέλεγχος σε δομή Υγείας.

Να σημειωθεί ότι ενώ στο σχέδιο νόμου προβλεπόταν αρχικά η χορήγηση του δικαιώματος διεξαγωγής του τεστ μέσα στο φαρμακείο και της καταγραφής του αποτελέσματος από τους ίδιους τους φαρμακοποιούς, η σχετική διάταξη τελικά διεγράφη και παρέμεινε στους φαρμακοποιούς μόνο η δυνατότητα πώλησης των τεστ.

Αυτό έγινε, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του κλάδου των φαρμακοποιών για δυσκολία τήρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, με κίνδυνο τη διασπορά του ιού εντός του φαρμακείου.

Rapid test: Πότε και πως θα χρησιμοποιούνται

Ένα σημαντικό βήμα νομοτεχνικής βελτίωσης στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της πώλησης των rapid test από τα φαρμακεία, έγινε με τη χθεσινή ψήφιση σχετικής διάταξης από τη Βουλή.

Τα rapid test είναι παρόμοια με αυτά που διεξάγει ο ΕΟΔΥ στους τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους στις πλατείες και για τον λόγο αυτό, απαιτείται η χρήση τους από επαγγελματίες υγείας.

“Θα μπορεί κάποιος να το πάρει από το φαρμακείο και να το κάνει στο γιατρό του» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19”.

Έτσι ο πολίτης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει επιπλέον διαγνωστικό έλεγχο, από τους τέσσερις δωρεάν που δικαιούται με τα self test, μπορεί να προμηθεύεται από τα φαρμακεία το rapid test, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο.

Υποχρεωτικά self και rapid test

Με άλλη τροπολογία που κατατέθηκε, επίσης, χθες στη Βουλή καθιερώνεται η υποχρεωτικότητα των αντιγονικών τεστ κορονοϊού, πριν από την προσέλευση στον εργασιακό χώρο για μια σειρά από εργαζόμενους σε κλάδους που αναμένεται να ανοίξουν το προσεχές διάστημα και συγκεκριμένα στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τον τουρισμό, τις μεταφορές (χερσαίες, ακτοπλοϊκές και αερομεταφορές), τις εκπαιδευτικές μονάδες (εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό), καθώς και στα δικαστήρια.

Όπως αναφέρεται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, (…) δύναται να ορίζεται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με κοινή απόφαση τoυ Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, “ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας ή άσκησης του λειτουργήματος των εν γένει απασχολουμένων, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID – 19, ότι ο απασχολούμενος δεν νοσεί”.

Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι οι εργοδότες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή οι διοικητικοί προϊστάμενοι των φορέων, καθώς και οι απασχολούμενοι, ευθύνονται για την τήρηση της υποχρέωσης αυτής.

Μένει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ποιος θα επωμιστεί τη δαπάνη για τη διεξαγωγή των υποχρεωτικών τεστ που αφορούν το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων από την ερχόμενη Δευτέρα (5/4). Κι αυτό καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του iatropedia.gr, οι επιστήμονες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων έθεσαν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή επανεκκίνησή του λιανεμπορίου, τη μαζική διεξαγωγή τεστ στους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με έγκυρες κυβερνητικές πηγές, πάντως, στην πορεία της διαδικασίας και όταν τα self test τεθούν σε ευρεία χρήση, η ανάγκη ελέγχου κορονοϊού στους επαγγελματικούς χώρους, θα καλύπτεται από το δωρεάν εβδομαδιαίο τεστ που θα χορηγεί το κράτος σε κάθε πολίτη.

