Είσαι άνω των 50; Αυτή είναι η βιταμίνη που χρειάζεσαι

Ένα σημαντικό όφελος προστίθεται στη μακρά λίστα με τις ευεργετικές ιδιότητες της βιταμίνης C στον ανθρώπινο οργανισμό με νέα έρευνα να αποκαλύπτει πως η υψηλή πρόσληψη της βιταμίνης από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας προφυλάσσει τη μυοσκελετική μάζα

Η υψηλή κατανάλωση βιταμίνης C μετά τα πενήντα μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας στο μέλλον, ισχυρίζεται πρόσφατη μελέτη.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εύρημα αναφορικά με την πρόληψη της σαρκοπενίας, της απώλειας μυϊκής μάζας που προκαλείται από το γήρας και συντελείται με ρυθμό απώλειας 1% στους ενήλικες άνω των 50 ετών, επηρεάζοντας περισσότερους από πενήντα εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Πέραν της σαρκοπενίας, η απώλεια της μυικής μάζας συνδέεται επιπλέον με μείωση στην ποιότητα ζωής, αδυναμία, σωματική αναπηρία, διαβήτη τύπου 2 και θάνατο, η εξηγεί η Δρ Ailsa Welch, καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή Norwich του πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας.

Η έρευνα διευθύνθηκε από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το Strangeways Research Laboratory στο Cambridge.

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε δεδομένα περισσοτέρων των 13.000 ατόμων ηλικίας 42-82 ετών από το πρόγραμμα EPIC (European Prospective Investigation on Cancer and Nutrition) Norfolk σχετικά με τη μυϊκή τους μάζα, την πρόσληψη βιταμίνης C βάσει του εβδομαδιαίου διατροφικού τους ημερολογίου καθώς και τη συγκέντρωση της βιταμίνης στο αίμα τους. Η μελέτη EPIC-Norfolk χρηματοδοτήθηκε από το Ιατρικό Ερευνητικό Συμβούλιο και το Κέντρο για την Έρευνα του Καρκίνου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τον Δρ Richard Hayhoe, την Ιατρική Σχολή Norwich, οι ηλικιωμένοι με την υψηλότερη συγκέντρωση βιταμίνης C στη διατροφή ή το αίμα τους είχαν μεγαλύτερη μυϊκή μάζα.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τα νέα ευρήματα καθώς η βιταμίνη C βρίσκεται σε αφθονία σε φρούτα όπως τα εσπεριδοειδή και τα μούρα, σε λαχανικά ή συμπληρώματα διατροφής, επομένως είναι πολύ εύκολο για τους ηλικιωμένους να αυξήσουν την κατανάλωσή της. Επιπλέον διευκρίνισαν πως τα αποτελέσματα της μελέτης τους δεν βρίσκουν εφαρμογή σε άτομα με μεγάλη έλλειψη της βιταμίνης αλλά στους περισσότερους ανθρώπους, για τους οποίους η κατανάλωση ενός πορτοκαλιού καθημερινά επί παραδείγματι και λαχανικών με κάθε γεύμα είναι επαρκή.

Τέλος, η ερευνητική ομάδα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ελλιπή πρόσληψη της βιταμίνης από τους ηλικιωμένους, με το 60% σχεδόν των ανδρών και το 50% των γυναικών που συμμετείχαν στη έρευνα να μην καταναλώνουν την ποσότητα βιταμίνης που προβλέπουν οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Πηγή: ygeiamou