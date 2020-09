Τι μπορεί να κρύβει ο επίμονος πονόλαιμος, είτε συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα είτε όχι;



Μια νέα μελέτη απαντά στο ερώτημα με τη διαπίστωση πως ο πόνος στο λαιμό που επιμένει για αρκετό διάστημα μπορεί να είναι σημάδι σοβαρής νόσου.



Η μελέτη πραγματοποιήθηκε απο το πανεπιστήμιο Exeter και δημοσιεύεται στο British Journal of General Practice. Αναλύθηκαν στοιχεία για 800 ασθενείς με καρκίνο του λάρυγγα και για 3.500 υγιή άτομα.



Διαπιστώθηκε ότι ο επίμονος πονόλαιμος ήταν παράγοντας αύξησης του κινδύνου για καρκίνο κατά 2,7%. Σε συνδυασμό με άλλα συμπτώματα όπως βραχνάδα στη φωνή και ο πόνος στο αυτί, το ποσοστό αυξημένου κινδύνου ανέβαινε στο 5% και μπορούσε να φτάσει ακόμη ψηλότερα ανάλογα με την ηλικία, τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες κάθε ατόμου.



Ήδη το αρμόδιο βρετανικό ινστιτούτο (National Institute for Health and Care Excellence – Nice)επικαιροποίησε τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, συστήνοντας ειδικές εξετάσεις για τους ασθενείς που αναφέρουν επίμονο πονόλαιμο, ο οποίος δεν υποχωρεί με τις συνήθειες θεραπευτικές επιλογές.



Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο διαγιγνώσκονται ετησίως 2.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του λάρυγγα ετησίως και τα ευρήματα της μελέτης θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλλουν στην πιο έγκαιρη διάγνωση.



Μέχρι σήμερα, τα παραπάνω συμπτώματα δεν θεωρούνταν «σημεία υψηλής επικινδυνότητας» για αυτή τη μορφή καρκίνου.



Πλέον οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των γιατρών, ώστε να «ξεφεύγουν» όσο το δυνατό λιγότερες περιπτώσεις πιθανής σοβαρής νόσου.



Το ζήτημα θεωρείται ύψιστης σημασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τα ποσοστά επιβίωσης των καρκινοπαθών είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.