Κορoνοϊός: Το απροσδόκητο σημάδι που μαρτυρά ότι νοσείτε

Ένα απροσδόκητο σημάδι νόσησης από τον νέο κορoνοϊό ανακάλυψε ερευνητική ομάδα από το Εργαστήριο Lincoln, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει για τον έλεγχο περιπτώσεων που τα συμπτώματα είναι ήπια

Ερευνητές από το Εργαστήριο Lincoln του ΜΙΤ ισχυρίζονται πως κατάφεραν να εντοπίσουν αντίστοιχες αλλοιώσεις στους ασυμπτωματικούς ασθενείς με κορονοϊό, ενδείξεις και βιοδείκτες στην ουσία που οφείλονται στις διαταραχές που προκαλεί ο ιός στην κίνηση των μυών κατά μήκος του αναπνευστικού, λαρυγγικού και αρθρικού συστήματος. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

