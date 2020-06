ΕΦΕΤ: Νέες οδηγίες για ασφαλή χειρισμό των τροφίμων στο σπίτι

Με αφορμή τον μεγάλο αριθμό τροφιμογενών λοιμώξεων που έχει καταγραφεί διεθνώς, ως αποτέλεσμα ακατάλληλου χειρισμού τροφίμων στο σπίτι, ο ΕΦΕΤ απαντάει σε αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις καταναλωτών για τον ασφαλή χειρισμό των τροφίμων στο σπίτι.

Με τη συμβουλευτική συνδρομή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, με τρόπο απλό και κατανοητό, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχουν Τροφίμων δημιούργησε το εγχειρίδιο Τρώγοντας με ασφάλεια στο σπίτι, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

Για να απαντηθούν οι ερωτήσεις, ομαδοποιήθηκαν ακολουθώντας τα παρακάτω πέντε «κλειδιά» ορθής υγιεινής πρακτικής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου τα τρόφιμα να καταναλώνονται με ασφάλεια στο σπίτι. Τα εν λόγω «κλειδιά» είναι τα εξής:

* Καθαρισμός: Καθαριότητα και απολύμανση σκευών και επιφανειών χειρισμού τροφίμων.

* Διαχωρισμός: Σαφής διαχωρισμός των μαγειρεμένων (έτοιμων-προς-κατανάλωση – ΕΚΠ) τροφίμων από τα ωμά., π.χ. με διατήρηση τους σε ξεχωριστούς περιέκτες, ή/και τοποθέτηση των μαγειρεμένων ή «ΕΠΚ» πάνω από τα ωμά!

* Επαρκής θέρμανση: Καλό μαγείρεμα/ψήσιμο ώστε η θερμοκρασία μαγειρέματος να φτάσει ως το κέντρο του τροφίμου. Αν αυτό είναι δυνατό, να γίνεται χρήση θερμομέτρου.

*Επαρκής ψύξη / κατάψυξη: Διατήρηση των τροφίμων σύμφωνα με τις αναγραφόμενες συστάσεις θερμοκρασιακής συντήρησης στην ετικέτα τους ή/και τις ανάγκες σε επιπροσθέτως των ανωτέρω 5 «κλειδιών», ένας γενικός κανόνας είναι να διατηρούνται τα ζεστά τρόφιμα ζεστά, και τα κρύα τρόφιμα κρύα. Ψύξη/κατάψυξη. Μην αφήνετε τα τρόφιμα που συντηρούνται υπό ψύξη να εισέρχονται στην επικίνδυνη θερμοκρασιακή ζώνη (5 έως 60 ° C) και μην αφήνετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα (θερμοκρασία χαμηλότερη των -4 ° C, ή των -18 ° C) να αποψυχθούν αν δεν σκοπεύετε να τα μαγειρέψετε αμέσως.

* Επιλογή κατάλληλων πρώτων υλών και νερού: Χρήση πόσιμου νερού και ασφαλών πρώτων υλών, από έμπιστους προμηθευτές.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω 5 «κλειδιών», ένας γενικός κανόνας είναι να διατηρούνται τα ζεστά τρόφιμα ζεστά και τα κρύα τρόφιμα κρύα.

olivemagazine