Κάπνισμα και COVID-19: Tα πρόσφατα δεδομένα

Επίδραση του καπνίσματος στη βαρύτητα της νόσου και στη θνησιμότητα νοσηλευόμενων ασθενών με λοίμωξη Covid-19: μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.

Το κάπνισμα παίζει σημαντικό ρόλο στους θανάτους των νέων ασθενών με λοίμωξη Covid-19. Αντίθετα σε ηλικιωμένους έχει μικρότερη σημασία.

Υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον στη διεθνή βιβλιογραφία, λόγω των αντικρουομένων αποτελεσμάτων, σχετικά με την επίδραση του καπνίσματος στους θανάτους από λοίμωξη Covid-19. Έτσι η ερευνητική ομάδα των Καθηγητών Κώστα Τούτουζα και Δημήτρη Τούσουλη, στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, διεξήγαγε μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των μελετών που εξετάζουν τη σχέση του καπνίσματος με τη βαρύτητα της νόσου και τη θνησιμότητα σε ενήλικους νοσηλευόμενους ασθενείς με λοίμωξη COVID-19.

Η μελέτη θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες στο διεθνές περιοδικό Nicotine and Tobacco Research (Impact of smoking status on disease severity and mortality of hospitalized patients with Covid-19 infection: a systematic review and meta-analysis. Antonios Karanasos, Konstantinos Aznaouridis, George Latsios, Andreas Synetos, Stella Plitaria, Dimitrios Tousoulis, Konstantinos Toutouzas. Nicotine and Tobacco Research 2020 in press). Μάλιστα στην ανάλυση αυτή φαίνονται τα αποτελέσματα του καπνίσματος αποκλείοντας τις πρόσφατες μελέτες που αποσύρθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες από τα διεθνή ιατρικά περιοδικά (N Engl J Med και Lancet).

Έτσι για πρώτη φορά παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία τα αποτελέσματα 22 μελετών σχετικές με το αντικείμενο, με τις 17 να αναφέρουν δεδομένα για τη βαρύτητα της νόσου, 4 για τη θνησιμότητα και 1 και για τις δύο εκβάσεις. Σε σχέση με τη βαρύτητα της νόσου συμπεριλήφθηκαν 18 μελέτες με 6.310 ασθενείς. Σε αυτές βρέθηκε ότι το κάπνισμα αυξάνει την πιθανότητα για βαρύτερη νόσο κατά 34%. Σε σχέση με τη θνητότητα, συμπεριλήφθηκαν 5 μελέτες με 838 ασθενείς συνολικά. Η συσχέτιση του καπνίσματος με αυξημένη πιθανότητα θανάτου δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Σε αναλύσεις μετα-συσχέτισης βρέθηκε ότι τόσο η ηλικία, όσο και ο επιπολασμός του σακχαρώδη διαβήτη είχαν αρνητικές συσχετίσεις με τον κίνδυνο για βαρύτερη νόσο, δηλαδή ο ρόλος του καπνίσματος ως παράγοντας κινδύνου ήταν σημαντικότερος σε νέους ασθενείς χωρίς σακχαρώδη διαβήτη. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης, στην οποία οι πρώτοι συγγραφείς είναι οι Ιατροί Αντώνης Καρανάσος και Κώστας Αζναουρίδης, Καρδιολόγοι στην Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, παρέχουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι η διακοπή του καπνίσματος, ειδικότερα σε νεότερα άτομα, μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.