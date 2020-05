Κορονοϊός: Δείτε πόσα σταγονίδια σάλιου μένουν στον αέρα κατά την ομιλία

Τους λόγους για τους οποίους ενδείκνυται η χρήση μάσκας σε χώρους όπου δεν είναι εφικτό να κρατάμε αποστάσεις από άλλους ανθρώπους καταδεικνύει ένα βίντεο που δημοσίευσε η Deutsche Welle.

Το εν λόγω βίντεο βασίζεται σε μια πρόσφατη μελέτη στις ΗΠΑ η οποία έδειξε ότι σταγονίδια σάλιου από την ομιλία μπορούν να παραμείνουν στον αέρα για περισσότερα από 10 λεπτά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, κατά τη διάρκεια της δυνατής ή ακόμα και της κανονικής ομιλίας, χιλιάδες σταγονίδια στοματικών υγρών απελευθερώνονται στον αέρα. Στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τη μελέτη, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν ένα πείραμα, που περιλάμβανε την ομιλία μέσα σε ένα ειδικό "κουτί" με και χωρίς μάσκα. Με τη χρήση λέιζερ, μέτρησαν τον αριθμό των σταγονιδίων σάλιου, και πόση ώρα αυτά παρέμεναν στον αέρα.

This is the reason you should be wearing a mask. pic.twitter.com/jW8oID3cpF