Κορονοϊός: Τα συγχαρητήρια του Ευρωπαίου επικεφαλής του ΠΟΥ στον Βασίλη Κικίλια

Τα εύσημά του στον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια απέδωσε ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη, Δρ. Χανς Χένρι Κλούγκε, σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο κ. Κλούγκε έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Έλληνα υπουργό για την κινητοποίηση των πολιτών και την εμπέδωση των προστατευτικών περιορισμών που έθεσε η κυβέρνηση από την ελληνική κοινωνία.

Το στέλεχος του ΠΟΥ ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αναδημοσιεύοντας μάλιστα ανάρτηση του κ. Κικίλια:

«Συγχαρητήρια υπουργέ Βασίλη Κικίλια για τις τολμηρές προσπάθειες κινητοποίησης της κοινωνίας από το ελληνικό υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση με στόχο να περιοριστεί και να συγκρατηθεί το ξέσπασμα του Covid-19. Ο ευρωπαϊκός τομέας του ΠΟΥ εκφράζει την πλήρη στήριξή του».

