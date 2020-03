Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down #downsyndrome: Σήμερα φοράμε όλοι αταίριαστες κάλτσες

Η 21η Μαρτίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. Το σύνθημα είναι ένα: «Πολλές κάλτσες».



Η καμπάνια είναι απλή και δυνατή και καλεί τους πολίτες όλου του κόσμου να φορέσουν διαφορετικές κάλτσες προκειμένου να γιορτάσουν την διαφορετικότητα. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να δημιουργήσει συζητήσεις σχετικά με την ποικιλομορφία, τη διαφορετικότητα, την ένταση και την αποδοχή όλων.



Για να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτή την καμπάνια, σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down φορέστε με περηφάνια διαφορετικές κάλτσες και ποστάρετε εικόνες στα social media, επειδή η διαφορετικότητα είναι αυτή που μας κάνει μοναδικούς. Ηδη από το πρωί τα social media έχουν γεμίσει κάλτσες και τα hashtag #downsyndrome και #worlddownsyndromeday.



Τι είναι το Σύνδρομο Down



Πρόκειται για μια γενετική διαταραχή που προκαλείται όταν μια ανώμαλη κυτταρική διαίρεση έχει ως αποτελέσματα την παρουσία επιπλέον γενετικού υλικού από το χρωμόσωμα 21. Η γενετική διαταραχή ποικίλλει σε σοβαρότητα, προκαλεί δια βίου νοητική αναπηρία και αναπτυξιακές καθυστερήσεις, ενώ σε μερικούς ανθρώπους προκαλεί και σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το σύνδρομο Down είναι η πιο κοινή γενετική χρωμοσωματική διαταραχή και βασική αιτία των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά.



Η πληροφόρηση, η κατανόηση και οι έγκαιρες παρεμβάσεις μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των παιδιών και των ενηλίκων που ζουν με αυτή τη διαταραχή. Μέσω της πρώιμης παρέμβασης αλλά και της ψυχολογικής στήριξης τα παιδιά με Σύνδρομο Down βελτιώνονται και εκπαιδεύονται. Η κοινωνία από την άλλη χρειάζεται πληροφόρηση, άλλωστε το μόνο που χρειαζόμαστε όλοι είναι αποδοχή και αγάπη.