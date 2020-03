Τσιόδρας για φάρμακο κατά του κορονοϊού: Ενθαρρυντικά δεδομένα από Κίνα και Γαλλία – Τι είπε για την χλωροκίνη

Για ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή κατά του κορονοϊού έκανε λόγο ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας, στη διάρκεια της ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου για τον φονικό ιό. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε κλινικές δοκιμές που γίνονται σε Γαλλία και Κίνα.



«Όσο περισσότερο καθυστερεί η κορύφωση του κύματος στην πατρίδα μας, τόσο περισσότερη ευκαιρία έχει να ετοιμαστεί το σύστημα υγείας και να βρεθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Και να σας πω κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα του σήμερα…



Ερευνητική ομάδα από την Κίνα ανακοίνωσε θεραπευτική χρήση νέου φαρμάκου σε κλινική μελέτη 340 ασθενών στο Ουχάν και στο Σέντζεν, η οποία έδειξε αρνητικοποίηση του ιού εντός τεσσάρων ημερών από τη χορήγηση του φαρμάκου.



Επίσης, ερευνητική ομάδα της Γαλλίας από ομάδα του διάσημου καθηγητή Λοιμώξεων κ. Ραούλτ χρησιμοποίησε σχήμα φαρμάκων που ήδη χρησιμοποιείται σε όλα τα νοσοκομεία, τα ελληνικά νοσοκομεία. Χρήση των φαρμάκων σε έξι ημέρες οδήγησε σε αρνητικοποίηση για τον ιό σε 90% των ασθενών σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που δεν πήρε το σχήμα. Υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά δεδομένα. Ειδικά γι' αυτό το θέμα αναμένουμε ειδικές οδηγίες, από ειδική ομάδα εργασίας και συνεδριάζει σήμερα υπό την προεδρία του κ. Γαργιαλιάνου, που είναι πρόεδρος της Εταιρείας Λοιμώξεων».



Απαντώντας στη συνέχεια σε ερωτήσεις, ο κ. Τσιόδρας σημείωσε: «Είναι ένα ευρέως και διαδεδομένο φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται για τη μαλάρια εδώ και δεκαετίες και δίνεται και προληπτικά για την εμφάνιση της μαλάριας (ελονοσίας δηλαδή), είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται όντως και σε κατηγορίες ασθενών που έχουν ρευματολογικά νοσήματα. Θεωρώ ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα του φαρμάκου και μπορεί και διατίθεται αυτή τη στιγμή και στην ελληνική αγορά. Γνωρίζω γιατί είμαι σε επικοινωνία με όλους τους γιατρούς σε όλα τα νοσοκομεία που περιθάλπουν ασθενείς με τον νέο κορονοϊό και όλοι παίρνουν χλωροκίνη».



Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία στη μάχη κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού , η οποία φαίνεται πως θα είναι έτοιμη σε λίγο καιρό καθώς ήδη πραγματοποιούνται οι πρώτες κλινικές δοκιμές. Ο λόγος για την ουσία χλωροκίνη.



Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια στη Ρώμη Μαρία Δεναξά και όπως έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter: «Ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκαν 600mg ημερησίως χλωροκίνης θεραπεύτηκαν σε 6 μέρες και δεν ήταν πια φορείς του ιού. Η κλινική δοκιμή έγινε σε νοσοκομείο της Μασσαλίας όπου τώρα νοσηλεύεται βουλευτίνα του Μακρόν στην οποία χορηγείται η πειραματική θεραπεία».

Ξένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η φαρμακοβιομηχανία Sanofi είναι έτοιμη να προσφέρει στη γαλλική κυβέρνηση εκατομμύρια δόσεις του Plaquenil (χλωροκίνη) καθώς οι κλινικές δοκιμές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κρίνονται «υποσχόμενες».



Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τράβηξαν το ενδιαφέρον του Mr Tesla Ελον Μασκ, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στο Twitter.

Maybe worth considering chloroquine for C19 https://t.co/LEYob7Jofr