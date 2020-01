Kορονοϊός: 50 νεκρούς κάθε μέρα μετρούν πλέον στην Κίνα. Νέα κρούσματα σε όλο τον κόσμο

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας γνωστοποίησε σήμερα ότι ο απολογισμός των νεκρών της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός αυξήθηκε σε 213 σε όλη τη χώρα ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 30ής Ιανουαρίου 2020, προσθέτοντας ότι επιβεβαιώθηκαν 1.982 νέα κρούσματα του 2019-nCoV. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται ο ρυθμός καταγραφής των θυμάτων του νέου κορονοϊού καθώς και χθες ανακοινώθηκαν νεκροί αυτής της τάξης μεγέθους.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων σε όλη την κινεζική επικράτεια έφθασε τα 9.692, διευκρίνισε η Επιτροπή σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Πολλές πόλεις ερημώνουν υπό τον φόβο περαιτέρω εξάπλωσης του κορονοϊού, ακόμα και στην πρωτεύουσα Πεκίνο, όπου το μετρό παρουσιάζεται άδειο, χωρίς κόσμο!

Παράλληλα εικόνες που αντανακλούν την πολύ δύσκολη κατάσταση και την εξάντληηση που βιώνουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, ανεβαίνουν κάθε μέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A doctor suddenly fell to the ground after 36 hours of continuous work, but he returned after a short rest. He is one of countless doctors, who are doing their best to rescue #coronarvirus carriers.This is my country #China and my city #Wuhan. @yicaichina @trish_regan @ChinaDaily pic.twitter.com/TD4wOSIMmI