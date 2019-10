Υπέρταση: Αυτά είναι τα τρία πιο δραστικά βότανα που ρυθμίζουν την πίεση

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια μελέτησαν τη σχετική βιβλιογραφία για τα φυτά που ιστορικά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της υπέρτασης και κατέληξαν στα πλέον δραστικά αντιυπερτασικά φυτά σε δημοσίευσή τους στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Οι ερευνητές πήραν φυτικά εκχυλίσματα από μια πλειάδα διαφορετικών φυτών όπως η λεβάντα, ο βασιλικός, το θυμάρι, η μαντζουράνα, το τζίντζερ και το χαμομήλι....

Συγκεκριμένα βρήκαν ότι αυτά τα βότανα ενεργοποιούν ένα συγκεκριμένο δίαυλο καλίου τον KCNQ5. Αυτός ο δίαυλος καλίου μαζί με άλλους εντοπίζεται στους λείους μύες που επενδύουν το εσωτερικό τοίχωμα των αγγείων.

Όταν οι λείοι μύες συσπώνται η πίεση του αίματος αυξάνεται. Όταν χαλαρώνουν η πίεση του αίματος πέφτει. .....

