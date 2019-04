Επτά υγιεινές συνήθειες που σαμποτάρουν το αδυνάτισμα

Γυμνάζεσαι καθημερινά, πίνεις διαρκώς νερό και ειλικρινά δυσκολεύεσαι να θυμηθείς την τελευταία φορά που έφαγες πίτσα ή σουβλάκι. Παρόλα αυτά ο δείκτης της ζυγαριάς σου δεν δείχνει να θέλει να ξεκολλήσει. Μα κάνεις τα Π-Α-Ν-Τ-Α! Και αν σου λέγαμε ότι κάνεις τα πάντα λάθος;

Ρίξε μια ματιά στις παρακάτω φαινομενικά “υγιεινές” συνήθειες που πολύ πιθανό να οφείλονται για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις.

1. Ορκίζεσαι στα προϊόντα χωρίς ζάχαρη

Η ένδειξη sugar free, δεν κατατάσσει απαραίτητα ένα προϊόν στη λίστα με τις υγιεινές επιλογές. Πολλά από αυτά περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του βάρους. Έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο Canadian Medical Association Journal, απέδειξε πως η ασπαρτάμη και η σουκραλόζη όχι μόνο δεν βοηθούν στο αδυνάτισμα, αλλά μάλιστα το σαμποτάρουν. Καλύτερα να αποφεύγεις όλα τα ζαχαρούχα ποτά, είτε αυτά έχουν θερμίδες, είτε όχι και να προτιμάς ένα μεγάλο ποτήρι με νερό με φρούτα.

2. Το παρακάνεις με τα υγιεινά σνακ

Το ότι μια μπάρα δημητριακών με αποξηραμένα φρούτα και καρπούς είναι υγιεινή, δεν σημαίνει ότι μπορείς να φας 10 από αυτές. Βασικά, μπορείς αλλά δεν πρέπει. Σύμφωνα μάλιστα με έκθεση του Journal of the Association for Consumer Research, τείνουμε να θεωρούμε τα φαγητά που διαφημίζονται ως “υγιεινά” λιγότερο χορταστικά, με αποτέλεσμα να καταναλώνουμε τελικά μεγαλύτερη ποσότητα. Λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος.

3. Παραλείπεις γεύματα

Είπαμε να προσέχεις τις ποσότητες σερβιρίσματος, όχι να κόψεις τελείως το φαγητό! Όταν τρως μικρότερη ποσότητα θερμίδων από τη συνιστώμενη (περίπου 1500 για το μέσο ενήλικα), ο μεταβολισμός σου γίνεται πιο αργός, δεν έχεις την απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεσαι για τη γυμναστική σου και ο οργανισμός σου αποθηκεύει περισσότερο λίπος. Θέλεις και άλλους λόγους για να τρως κανονικά τουλάχιστον τρία γεύματα την ημέρα;

4. Έχεις απαρνηθεί όλα τα λιπαρά

Ώρα να καταρρίψουμε το μύθο ότι όλα τα λιπαρά είναι βλαβερά για την υγεία. Άλλο το αβοκάντο και οι ξηροί καρποί και άλλο το λίπος που στάζει από την πίτσα σου. Τα πρώτα μάλιστα μπορούν να ενισχύσουν τις προσπάθειές σου για αδυνάτισμα, καθώς δημιουργούν ένα έντονο αίσθημα κορεσμού, ενώ παράλληλα βοηθούν στην απορρόφηση των βιταμινών. Κάνε λοιπόν στον εαυτό σου τη χάρη και άσε μια γωνίτσα στο πιάτο σου για ‘καλά λιπαρά’.

5. Δεν ενδίδεις ποτέ σε επιδόρπιο

Σύμφωνα με Ισραηλινούς ερευνητές, μια μικρή γλυκιά λιχουδιά το πρωί μπορεί να βοηθήσει με το αδυνάτισμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σού δίνουν το πράσινο φως να τρως δύο κομμάτια κέικ για πρωινό. Σού “επιτρέπουν” όμως να απολαμβάνεις ένα κομμάτι μαύρης σοκολάτας με τουλάχιστον 70% περιεκτικότητα σε κακάο. Όχι και άσχημα…

6. Καταναλώνεις υπερβολικά πολλή πρωτεΐνη

Ναι, σου χαρίζει ενέργεια και σε βοηθά να χτίσεις μύες, δεν αντιλέγουμε. Η υπερβολική κατανάλωση, ωστόσο, ενός μακροθρεπτικού συστατικού, σε “φορτώνει” με επιπλέον θερμίδες που οργανισμός σου δεν χρειάζεται και στη συνέχεια αποθηκεύει ως λίπος. Οι διατροφολόγοι προτείνουν εάν αθλείσαι να καταναλώνεις 1.2-1.7 γρ. πρωτεΐνης για κάθε κιλό σωματικού βάρους σου. Εάν πάλι κάνεις καθιστική ζωή -ντροπή σου!- συντείνουν περίπου 50γρ. την ημέρα. Για να είσαι πιο σίγουρος όμως συμβουλέψου το γιατρό σου.

7. Έχεις κόψει τη γλουτένη

Εάν δεν καταναλώνεις προϊόντα με γλουτένη γιατί έχεις δυσανεξία, σε επικροτούμε για την ώριμη και φρόνιμη επιλογή σου. Εάν όμως την αποφεύγεις, όπως ο διάβολος το λιβάνι, χωρίς να έχεις κάποιο πρόβλημα, δηλώνουμε ότι ανησυχούμε για τη σωματική -και ψυχική- υγεία σου. Πρώτα απ’ όλα γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου; Δεύτερον, το ήξερες ότι πολλά από αυτά τα προϊόντα περιέχουν περισσότερους υδατάνθρακες από τα “κανονικά”; Άσε που σύμφωνα με έρευνα της Αμερικανικής Διατροφικής Κοινότητας, όσοι καταναλώνουν περισσότερα τρόφιμα ολικής αλέσεως έχουν λιγότερο λίπος στην κοιλιακή τους χώρα. Σαν να λιγουρευτήκαμε μακαρονάδα ξαφνικά…

