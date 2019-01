Με αυτές τις τροφές θα έχεις λαμπερό δέρμα όλο το 2019

Για υγιή και λαμπερή επιδερμίδα, οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί: πρώτα η διατροφή και μετά οι κρέμες!

Η σωστή διατροφή μπορεί να εξασφαλίσει όμορφο δέρμα, όχι προσωρινά αλλά για πάντα! Αυτό γιατί τα φυσικά συστατικά των τροφών έχουν πολλαπλή δράση, από το να επιταχύνουν την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, μέχρι να προστατέψουν το δέρμα από τις ακτίνες UV που δημιουργούν πανάδες και ρυτίδες.

Το μυστικό της τέλειας επιδερμίδας είναι μια ισορροπημένη διατροφή που περιέχει καλά λιπαρά, επαρκή πρωτεΐνη και πολλά φρούτα και λαχανικά.

Δείτε μερικές από τις τροφές – συμμάχους του δέρματος και φτιάξτε την καινούργια σας λίστα για το σούπερ μάρκετ.

Αμύγδαλα: Είναι πλούσια σε βιταμίνες A, B, και E, οι οποίες δημιουργούν ασπίδα προστασίας για το δέρμα, διατηρώντας το ελαστικό και σφριγηλό.

Καφές: Εδώ το μυστικό είναι στην ποσότητα: Η μικρή έως μέτρια κατανάλωση καφέ μειώνει το οίδημα και τη φλεγμονή, έχει αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση. Αν όμως το παρακάνεις, θα έχεις ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα: αφυδάτωση της επιδερμίδας, θαμπή όψη, πιο έντονες ρυτίδες.

Ψάρια: Τα ω-3 λιπαρά οξέα των ψαριών δεν ωφελούν μόνο το κυκλοφορικό σύστημα αλλά και το δέρμα αφού το προστατεύουν από τη φλεγμονή που προκαλεί η έκθεση στη βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον, τα συστατικά των ψαριών εμποδίζουν τη διάσπαση του κολλαγόνου η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ρυτίδων.

Πράσινο τσάι: Κάποιοι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό ρόφημα. Περιέχει κατεχίνες, οι οποίες σύμφωνα με μια μελέτη από το πανεπιστήμιο του Κάνσας, είναι 100 φορές πιο ισχυρές στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών (που γερνούν το δέρμα) απ΄ότι η βιταμίνη C. Για μέγιστα αποτελέσματα συνίστανται 2 φλιτζάνια τη μέρα, χωρίς ζάχαρη, εννοείται!

Φρούτα - Λαχανικά: Μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Journal of the American Academy of Dermatology, διαπιστώνει ότι η διατροφή με πολλά λαχανικά καθυστερεί την εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων. Τα λαχανικά – ιδίως τα πράσινα φυλλώδη - είναι καλή βιταμινών A και C, σιδήρου και ασβεστίου, των συστατικών δηλαδή που χρειάζεται η επιδερμίδα μας για να παραμείνει λαμπερή, προστατευμένη από την υπεριώδη ακτινοβολία και χωρίς ψεγάδια. Την ίδια ώρα, η ντομάτα και τα μούρα περιέχουν λυκοπένιο, το νούμερο ένα αντιοξειδωτικό για το δέρμα.

Όσπρια: Είναι πλούσια σε μαγνήσιο, κάλιο, φυλλικό οξύ, συστατικά απαραίτητα για την καλή υγεία του δέρματος. Αν μάλιστα συνδυαστούν με αντιοξειδωτικά από άλλες τροφές, δημιουργούν ένα ισχυρό όπλο ενάντια στη γήρανση της επιδερμίδας.

