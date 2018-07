Λίγα καρύδια την ημέρα το διαβήτη κάνουν πέρα!

Λίγες κουταλιές καρύδια την ημέρα μπορεί να μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες ανάπτυξης τύπου 2 διαβήτη, σύμφωνα με νέα ευρήματα.



Η ανάλυση στοιχείων από χιλιάδες εθελοντές έδειξε πως τα καρύδια μειώνουν σχεδόν κατά το ήμισυ τις πιθανότητες εκδηλώσεως της νόσου.



Ο τύπου 2 διαβήτης είναι η συχνότερη μορφή σακχαρώδους διαβήτη. Υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύει το 95% των κρουσμάτων του και σχετίζεται με την παχυσαρκία.



Η νέα μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA).



Όπως γράφουν στην ιατρική επιθεώρηση Diabetes Metabolism Research and Reviews, εξέτασαν στοιχεία από 34.121 εθελοντές, ηλικίας 18-85 ετών.



Οι εθελοντές είχαν συμπληρώσει αναλυτικά ερωτηματολόγια διατροφής και υγείας, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη.



Είχαν επίσης υποβληθεί σε μέτρηση της γλυκόζης νηστείας (το σάκχαρο το πρωί, με άδειο στομάχι) και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.



Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (συμβολίζεται HbA1c) είναι μία ουσία στο αίμα που αντικατοπτρίζει τη διακύμανση του σακχάρου τους τελευταίους 2-3 μήνες.

Τα ευρήματα



Όσοι εθελοντές ανέφεραν πως έτρωγαν καρύδια, είχαν μειωμένες πιθανότητες να πάσχουν από τύπου 2 διαβήτη, ανεξάρτητα από το αν ήσαν παχύσαρκοι ή όχι. Ο κίνδυνος αυτός ήταν επίσης ανεξάρτητος από άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο και το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας.



Σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν καρύδια, όσοι έτρωγαν 3 κουταλιές της σούπας την ημέρα είχαν 47% λιγότερες πιθανότητες να πάσχουν από διαβήτη.



Οι ειδικοί συνιστούν να τρώμε καθημερινά 4 κουταλιές της σούπας καρύδια και άλλους (ανάλατους) ξηρούς καρπούς για να διαφυλάξουμε την υγεία μας.



Η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Lenore Arab δήλωσε: «Η ισχυρή συσχέτιση που βρήκαμε ανάμεσα στην κατανάλωση καρυδιών και τη μειωμένη συχνότητα του τύπου 2 διαβήτη, είναι μία ακόμα αιτία για να προσθέσουμε τα καρύδια στην ημερήσια διατροφή μας.



»Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι τα καρύδια μπορεί να είναι ωφέλιμα για τη νοητική λειτουργία και την υγεία της καρδιάς».

Ωφέλιμα λιπαρά



Οι ευεργετικές επιδράσεις των καρυδιών και των άλλων ξηρών καρπών μπορεί να οφείλονται στα λιπαρά που περιέχουν, λένε οι ειδικοί.



Τα καρύδια είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (περιέχουν 13 γραμμάρια ανά 28,5 γραμμάρια καρπού), εκ των οποίων τα 2,5 γρ. είναι ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι ένα από τα πιο υγιεινά είδη λίπους.



Δεν είναι η πρώτη φορά που μελέτη προσδίδει στα καρύδια αντιδιαβητικές ιδιότητες. Ανάλογα ευρήματα είχε, λ.χ., 10ετής μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2013 στην ιατρική επιθεώρηση The Journal of Nutrition.



Σε εκείνη τη μελέτη είχαν συμμετάσχει περισσότεροι από 130.000 γυναίκες. Όσες έτρωγαν 56 γραμμάρια καρύδια την εβδομάδα είχαν 33% λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν διαβήτη τύπου 2.



Άλλες μελέτες έχουν συσχετίσει τα καρύδια με μείωση της κακής (LDL) χοληστερόλης και προστασία από την καρδιοπάθεια. Τα συσχετίζουν επίσης με μειωμένο κίνδυνο αναπτύξεως καρκίνου του παχέος εντέρου.



Το όφελος αυτό αποδίδεται στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές (διαιτητικές) ίνες. Οι φυτικές ίνες διεγείρουν την ανάπτυξη ωφέλιμων βακτηρίων στο έντερο.



Επειδή, όμως, τα καρύδια και γενικά οι ξηροί καρποί παρέχουν πολλές θερμίδες, δεν πρέπει να κάνουμε κατάχρηση.

iatropedia