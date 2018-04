Bάζεις συνέχεια ακρυλικά νύχια; Δες τι μπορεις να πάθεις

Αυτό που συνέβη σε αυτή τη γυναίκα είναι η απόδειξη των επιπτώσεων της συχνής τοποθέτησης ακρυλικών νυχιών.



Πολλά από αυτά που κάνουν οι γυναίκες για τον καλλωπισμό τους κάποιες φορές είναι υπερβολικά μέχρι και… επικίνδυνα.



Το πιο πρόσφατο περιστατικό είναι το ατύχημα της beauty blogger, Amelia Perrin, της οποίας το tweet από το 2016 έγινε viral τις τελευταίες ημέρες.



Σύμφωνα με το Cosmopolitan UK, τα νύχια της Perrin είναι σε αυτήν την κατάσταση, μετά από λάθος και ακατάλληλη αφαίρεση των τεχνητών νυχιών.



Είναι δυνατό μια πολύ φθηνότερη κολλητική ουσία, που δεν προορίζεται για τα νύχια, να κάνει τις ψεύτικες άκρες να κολλήσουν τόσο δυνατά στην βάση του νυχιού που η αφαίρεση τους να είναι σχεδόν αδύνατη, ειδικά αν προσπαθήσει κάποια να το κάνει μόνη της στο σπίτι.

a lot of people on curiouscat ask me about my acrylics, presumably wanting a set themselves. sharing these to show u the reality lol pic.twitter.com/aqVRGjPiMO

five days later after taking two different kinds of biotin every day, still not amazing or beautiful but LOOK AT THE DIFFERENCE pic.twitter.com/T3OGcW56Tv