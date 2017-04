Το σeξ κάνει καλό στην υγεία. Το (ξανά) λέει η επιστήμη

Πέρα από την αναπαραγωγή, την απόλαυση και τη σύναψη συναισθηματικών δεσμών μεταξύ δύο ανθρώπων, το σεξ φαίνεται πως εξυπηρετεί ευρύ φάσμα και άλλων σκοπών, παρέχοντας οφέλη τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.



Η σεξουαλική δραστηριότητα έχει ευεργετική επίδραση στις εργασιακές επιδόσεις, στην εγκεφαλική λειτουργία, στις οικογενειακές σχέσεις αλλά και στην αισιοδοξία και στο αίσθημα ευτυχίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Επίσης, το σεξ ωφελεί συγκεκριμένα όργανα του σώματος και προστατεύει από ποικίλες ασθένειες.



Ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου, το σεξ δεν θα μπορούσε να παραμεριστεί ως θέμα στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας. Παρακάτω θα δείτε δέκα από τα οφέλη που έχει το σεξ για τη σωματική και ψυχική υγεία, όπως έχουν προκύψει βάσει επιστημονικών μελετών.



1. Καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

Το σεξ μία με δύο φορές την εβδομάδα είναι η ιδανική «δόση» για να λειτουργούν άριστα οι αμυντικοί μηχανισμοί του οργανισμού και να μας προστατεύουν από λοιμώξεις και κάθε είδους ασθένειες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Psychological Reports. Η μεγαλύτερη συχνότητα σεξουαλικής επαφής δεν φάνηκε να παρέχει μεγαλύτερα οφέλη, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές.



2. Πιο δυνατή καρδιά

Οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα ανεβάζει τους παλμούς της καρδιάς είναι ευεργετική για το καρδιαγγειακό σύστημα και το σεξ δεν αποτελεί εξαίρεση! Σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώρηση American Journal of Cardiology, οι μεσήλικες άντρες που κάνουν σεξ τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα έχουν 45% λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν καρδιοπάθεια σε σύγκριση με όσους κάνουν σεξ λιγότερο συχνά. Το σεξ επιδρά στην καρδιά περίπου όπως η ήπια έως μέτριας έντασης σωματική άσκηση (π.χ. περπάτημα, χαλαρό τρέξιμο), συμπληρώνει μελέτη στην επιθεώρηση European Heart Journal.



3. Χαμηλότερη πίεση

Μελέτη από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν η οποία δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Journal of Health and Social Behavior υπέδειξε ότι το σεξ συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο υπέρτασης, τουλάχιστον για τις γυναίκες ηλικίας 57-85 ετών.



4. Λιγότερος πόνος

Μπορεί ο πονοκέφαλος να είναι η πιο συχνή δικαιολογία για να αποφύγει κάποιος το σεξ, ωστόσο η ερωτική πράξη καταπραΰνει τον πόνο που προκαλεί η ημικρανία ή η κεφαλαλγία τάσης, σύμφωνα με μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μύνστερ στη Γερμανία, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Cephalalgia. Η θετική επίδραση του σεξ ενάντια στον πόνο οφείλεται στην απελευθέρωση ενδορφινών, ουσιών που παράγονται από το κεντρικό νευρικό σύστημα και μπλοκάρουν τη μετάδοση των σημάτων πόνου, προωθώντας παράλληλα το αίσθημα της ευφορίας.



5. Μικρότερος κίνδυνος καρκίνου του προστάτη

Η συχνή εκσπερμάτιση αποτελεί μέτρο πρόληψης του καρκίνου του προστάτη, δείχνει μια επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση JAMA. Βέβαια, για να παρατηρηθεί σημαντικό όφελος (33% μικρότερος κίνδυνος) η συχνότητα του σεξ πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, συγκεκριμένα να φτάνει τις 21 φορές τον μήνα!



6. Καλύτερος ύπνος

Ορισμένες από τις χημικές ουσίες που απελευθερώνονται κατά τη σεξουαλική επαφή, όπως η ωκυτοκίνη, η σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και οι ενδορφίνες, διευκολύνουν σημαντικά τον ύπνο, δείχνει μελέτη στην επιθεώρηση Neuroscience & Biobehavioral Reviews.



7. Λιγότερο στρες

Η σωματική και συναισθηματική εγγύτητα που προσφέρει το σεξ στα ζευγάρια τα βοηθά να έχουν λιγότερο στρες, σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώρηση Psychosomatic Medicine. Η απελευθέρωση της ωκυτοκίνης (γνωστή και ως «ορμόνη της αγάπης») θεωρείται κατ΄ εξοχήν υπεύθυνη για αυτή τη θετική επίδραση.



8. Καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία

Το συχνό σεξ μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη των γυναικών, υποδεικνύει επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Archives of Sexual Behavior, επειδή ενεργοποιεί τη δημιουργία νέων νευρώνων στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου, την περιοχή που ελέγχει τη μάθηση και την απομνημόνευση πληροφοριών.



9. Περισσότερα χρόνια ζωής

Το σεξ είναι (και) μυστικό μακροζωίας, τουλάχιστον για τον ανδρικό πληθυσμό, σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώρηση The BMJ. Όπως υποδεικνύουν τα ευρήματα, ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου είναι περίπου 50% μικρότερους για τους άνδρες που κάνουν συχνά σεξ, αρκεί βέβαια να φτάνουν σε οργασμό. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και μιας άλλης μελέτης, στην επιθεώρηση The Gerontologist, σύμφωνα με την οποία το συχνό σεξ είναι παράγοντας μακροζωίας για τους άνδρες, ενώ για τις γυναίκες η απόλαυση από το σεξ συνδέεται με περισσότερα χρόνια ζωής.



10. Περισσότερη αυτοεκτίμηση

Εκτός από τα παραπάνω σωματικά οφέλη, το σεξ προσφέρει και περισσότερη αυτοεκτίμηση, σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώρηση Social Psychology and Personality Science. Επίσης, στοιχεία που δημοσιεύονται στην επιθεώρηση Journal of Adolescent Health δείχνουν ότι η αυτοεκτίμηση φέρνει περισσότερη απόλαυση στο σεξ και μεγαλύτερη συχνότητα οργασμών, επομένως η σχέση μεταξύ σεξ και ευεξίας φαίνεται πως είναι αμφίδρομη.



onmed