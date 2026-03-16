Οι καλύτερες επιλογές σε ανθεκτικά τραπέζια εξωτερικού χώρου σε Κύπρο – Λεμεσό για να ανανεώσετε τον κήπο και τη βεράντα σας το 2026!

Ψάξαμε, βρήκαμε και ξεχωρίσαμε τα πιο ανθεκτικά και κομψά τραπέζια εξωτερικού χώρου στη Λεμεσό που θα κάνουν update στον κήπο και τη βεράντα σας!

Με προσεγμένο design, είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στην υγρασία και τον ήλιο, αποπνέουν φινέτσα δημιουργώντας έτσι, το απόλυτο meeting spot για εσάς, τους φίλους και την οικογένειά σας. Από επεκτεινόμενα τραπέζια εξωτερικού χώρου για κάθε κήπο και βεράντα μέχρι στρόγγυλα outdoor τραπέζια για μικρές βεράντες, συνδυάζονται με αναπαυτικές καρέκλες φαγητού και χαρίζουν μοναδική άνεση.

Ας δούμε μαζί, μοντέρνα τραπέζια εξωτερικού χώρου premium ποιότητας για να διακοσμήσετε με στυλ την βεράντα και τον κήπο σας!

Minimal outdoor table

Ουδέτεροι τόνοι και μοντέρνο design σε ανθεκτικά και κομψά τραπέζια εξωτερικού χώρου στη Λεμεσό για να απολαμβάνετε τον κήπο και τη βεράντα όλο τον χρόνο!

Cosma Τραπεζι Επεκτεινομενο Εξωτερικου Χωρου - Console - Λευκο

Με τις λιτές, πιο αυστηρές γραμμές να πρωταγωνιστούν, outdoor τραπέζια με σκελετό αλουμινίου και επιφάνειες κεραμικές ή αλουμινίου θα δημιουργήσουν έναν μοντέρνα και άνετη τραπεζαρία. Εξαιρετικά ανθεκτικά στον ήλιο και την υγρασία, μπορούν να συνδυαστούν με μεταλλικές καρέκλες φαγητού σε ουδέτερους τόνους ή έντονα χρώματα και να φιλοξενήσουν με άνεση τους καλεσμένους σας.

Για bbqs και τραπέζια με πολλά άτομα στον κήπο και τη βεράντα σας, επενδύστε σε ένα επεκτεινόμενο τραπέζι εξωτερικού χώρου, που έχει έξυπνο μηχανισμό επέκτασης!

Bohemian outdoor table

Ξύλα σε ζεστούς τόνους, ρατάν και ψάθα σε outdoor τραπέζια που δημιουργούν έναν χώρο χαλάρωσης για όλες τις ώρες της ημέρας!

Ανανεώστε την βεράντα σας με ένα outdoor τραπέζι από ρατάν που ξεχωρίζει για το κομψό design του και την υψηλή αντοχή τους στην υγρασία, τη βροχή και τον ήλιο.

Τραπεζαρια Εξωτερικου Χωρου - Barco - Ρατταν - Καφε -

Σε καφέ απόχρωση και με τζάμι στην επιφάνεια, ταιριάζει άψογα με καρέκλες φαγητού που έχουν ογκώδη μαξιλάρια σε μπεζ τόνους! Από ανθεκτικά υλικά, ταιριάζει σε κάθε κήπο ή μεγάλη βεράντα και συμπληρώνει τον χώρο με ηρεμία και φινέτσα.

Industrial outdoor table

Για τους λάτρεις του βιομηχανικού στυλ, είναι μοντέρνο και με κομψό design!

Cosma Τραπεζι Επεκτεινομενο Εξωτερικου Χωρου - Sacramento - Μαυρο με Εφε Ξυλου

Με σκελετό από αλουμίνιο και επιφάνεια με εφέ ξύλου σε σκούρες αποχρώσεις, προσθέτει στον κήπο και τη βεράντα μία extra μοντέρνα νότα συμπληρώνοντας άψογα την αισθητική του υπόλοιπου σπιτιού.

Για μεγάλους εξωτερικούς χώρους, επενδύστε σε ένα επεκτεινόμενο τραπέζι κήπου που μπορεί να φιλοξενεί πολλά άτομα και συνδυάστε το με αναπαυτικές καρέκλες φαγητού σε σκούρο καφέ ή μαύρο χρώμα.

Rustic outdoor table

Από ξύλο teak ή σουάρ, είναι ακόμη ένα ανθεκτικό και κομψό τραπέζι που αξίζει να επενδύσετε καθώς προσδίδει αρχοντιά σε κάθε luxury κήπο ή βεράντα!

Σε ζεστές αποχρώσεις, ένα ορθογώνιο τραπέζι εξωτερικού χώρου με ιδιαίτερα νερά στην επιφάνειά του, κατασκευασμένο από ξύλο σουάρ που ξεχωρίζει για την vintage κομψότητα του, θα απογειώσει την cocooning ατμόσφαιρα στον κήπο σας.

Επισκεφθείτε το e-shop του Bellagio Home & Garden και ανακαλύψτε μία τεράστια ποικιλία με τραπέζια εξωτερικού χώρου στην Λεμεσό, εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αισθητικής καθώς και πολλά ακόμη έπιπλα κήπου στη Κύπρο !